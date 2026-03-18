Vuelven los retrasos al AVE asturiano (de una hora y media): un fallo en Madrid provoca otro caos ferroviario
Una incidencia en el sistema de señalización del Centro de Control de Tráfico de Atocha provoca retrasos en los trenes de alta velocidad con origen y destino en Madrid, pese a que la avería ya ha sido solucionada.
Mañana con numerosos retrasos en la red ferroviaria tras una incidencia que ha afectado de lleno al sistema de control del tráfico en Madrid. Una avería relativa a la señalización, registrada a primera hora en el Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha —clave para la gestión de los trenes de alta velocidad con origen y destino en las estaciones de Atocha y Chamartín—, ha provocado demoras generalizadas en los servicios ferroviarios.
Aunque Adif asegura que la avería ya está solucionada, lo cierto es que la incidencia ha tenido un efecto en cadena y los trenes siguen acumulando retrasos a lo largo de la mañana. El fallo ha afectado a la operativa habitual en uno de los puntos neurálgicos de la red ferroviaria española, lo que explica la magnitud de las demoras registradas.
En el caso de Asturias, al menos tres convoyes se han visto afectados hasta el momento. El primero es el conocido como tren madrugador, el primer servicio que sale del Principado, a las seis de la mañana desde Gijón. Este tren, que debería haber llegado a Madrid en torno a las 9:30, circula con un retraso superior a la hora y media. Se trata de un convoy especialmente sensible, ya que en él viajan habitualmente pasajeros por motivos laborales, con reuniones y compromisos profesionales que, previsiblemente, se verán alterados por esta situación.
El segundo tren afectado es el que cubre el trayecto en sentido inverso, Madrid-Asturias, con salida a las siete de la mañana. En este caso, el retraso ronda cerca de una hora, dentro de una jornada marcada por la inestabilidad en los horarios. Ese convoy estuvo parado en Valladolid durante varios minutos, afectado por un cuello de botella de varios trenes.
El otro convoy con problemas es el Alvia que debía haber salido de Madrid a las 9.15 horas, con destino Avilés. Ese tren no pudo salir a su hora, acumulando una demora de más de una hora.
Desde Adif explican que “se empiezan a recuperar por fases los CTC (Control de Tráfico Centralizado), por lo que poco a poco se irá normalizando la situación”. Asimismo, detallan que “inmediatamente se han movilizado técnicos para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local, desde diferentes puestos de mando de la red”. Esta operativa ha permitido restablecer la circulación, aunque con retrasos que todavía persisten y que podrían prolongarse durante buena parte de la mañana.
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