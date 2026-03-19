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La AEMET lanza un aviso especial: la borrasca Therese llega el viernes y así afectará a Asturias

El temporal, que trae fuertes vientos y abundantes precipitaciones, afecta sobre todo a las islas Canarias y el sur de la Península

Este viernes la borrasca Therese sigue afectando a Canarias y se extiende por la Península

Este viernes la borrasca Therese sigue afectando a Canarias y se extiende por la Península

Elena M. Chorén

Elena M. Chorén

La nueva borrasca, de nombreTherese, trae lluvias y fuertes vientos, pero no afectará a toda España por igual. La (Agencia Estatal de Meteorología) AEMET ha lanzado un aviso especial en las istas Canarias, donde azotará con mayor intensidad. La inestabilidad se extenderá al resto de España, sobre todo al sur de la Península, pero la cornisa Cantábrica se libra. Dicho de otra manera: en Asturias no se esperan lluvias para el fin de semana.

La Agencia Estatal de Meteorología ha advertido de que la borrasca Therese azotará Canarias donde tabmién se espera nieve a partir de los 1.900 metros.

La borrasca también dejará tiempo inestable en gran parte de la Península, con nubosidad que avanzará de suroeste a nordeste terminando por cubrir la mayor parte del territorio, excepto el extremo nordeste y Cantábrico.

Para el viernes, los cielos estarán despejados en Asturias hasta la tarde, cuando se esperan nubes altas que podrán dejar chubascos aislados. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas se mantienen sin cambios. Se alcanzarán los 22 grados en Langreo y Cangas del Narcea y los 21 en Oviedo.

¿Y el fin de semana?

Asturias no espera cambios significativos durante el fin de semana. El sábado habrá intervalos nubosos, pero la tarde estará despejada, según la previsión de la AEMET. No lloverá y las temperaturas se mantienen sin cambios.

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El domingo descenderán los termómetros y no se superarán los 18 grados en las horas centrales del día. El viento será flojo de componente sur girando por la mañana a componente norte, con intervalos moderados en el litoral occidental, y durante la tarde a componente este.

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