Agenda: qué hacer hoy jueves 19 de marzo en Asturias

Oviedo

Conferencia de Rafael Resines Llorente

A las 19.00 horas, en el salón de actos de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo (c/ Quintana, 32), tendrá lugar una sesión de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias con la conferencia del Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Resines Llorente titulada "¿Qué dice la medicina de la Pasión de Cristo?", presentada por el Excmo. Sr. Dr. D. Juan Sebastián López-Arranz y Arranz. Entrada libre.

RIDEA

A las 19.00 horas, en el Salón de Actos del RIDEA (Palacio del Conde de Toreno, Plaza de Porlier, 9, Oviedo), tendrá lugar dentro del ciclo "Legados artísticos. Un patrimonio desatendido" la conferencia titulada "Legados: aspectos jurídicos del cuidado de la creación artística", impartida por Roger Dedeu, presidente de la Fundación Gabeiras, en la que se abordarán las cuestiones legales relacionadas con la gestión, protección y transmisión del patrimonio artístico.

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El Gitano por Amor

A las 19.30 horas, en el Teatro Campoamor de Oviedo, se representará "El gitano por amor", ópera bufa en dos actos con música y libreto de Manuel García basada en La gitanilla de Miguel de Cervantes, en una producción de la Ópera Estudio de Málaga–Teatro Cervantes (2024), con la participación de Oviedo Filarmonía y el Coro Capilla Polifónica "Ciudad de Oviedo".

Matadero Uno

A las 19.00 horas, en la librería Matadero Uno (Plaza de Riego, 1, Oviedo), tendrá lugar la presentación del libro "Hasta aquí hemos llegado". Una historia del antifeminismo en España, de Teresa María Ortega López, en un acto en el que la autora estará acompañada por Rosa María Cid.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de ­lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

Olvido García Valdés, en el Antiguo Instituto

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo, con el lema "Lost in Translation". Hoy, a las 18.00 horas, en el Toma 3, Xaime Martínez, autor de "Pábilun", estará en conversación con Nacho Vegas.

Olvido García Valdés. / Juan Plaza

A las 19.00 horas, en el Antiguo Instituto, Miguel Casado hablará sobre "Iluminaciones" y "Poesía completa" con José María Castrillón. A las 20.00 horas, en el Antiguo Instituto, Olvido García Valdés, autora de "Dentro del animal la voz" y "Confía en la gracia", charlará con Yasmina Álvarez.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, "Escena Contingente" ofrecerá la pieza de teatro documental "Que se escuche fuerte mi grito". Es resultado de un proyecto de investigación impulsado por un equipo de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, ganador de la Residencia de creación artística 2024 del Programa de Artes Escénicas en Residencia de Laboral Ciudad de la Cultura. La obra está dirigida por Emilio Méndez, doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oviedo.

Teatro de la Laboral

A las 20.00 horas, primera función en Gijón del musical "Mamma Mia!", basado en los grandes éxitos de "ABBA".

Circo de los Horrores

A las 20.00 horas, en el parque de los Hermanos Castro, el Circo de los Horrores ofrecerá el espectáculo "PrisionIA".

Palacio de Revillagigedo

A las 18.30 horas, tendrá lugar la presentación del ciclo de actividades en torno a la exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea", a cargo de Ignacio Montero Ruiz, comisario de la muestra y coordinador de la red "ArchaeologyHub", y María Fernández García, delegada del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Asturias. Después se ofrecerá la charla "La dieta mediterránea, entre la historia y la salud", por Almudena Orejas Saco del Valle, comisaria de la exposición e integrante del Instituto de Historia del CSIC, y Sonia González Solares, catedrática de la Universidad de Oviedo.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 19.00 horas, se desarrollará la conferencia "Una genealogía del trabajo femenino", a cargo de las artistas Mabel Lavandera y Elena Rato y Carmen Suárez, historiadora e integrante de la Asociación Feminista de Asturias. Se enmarca en el ciclo "La colección al detalle". Asimismo, hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Ateneo Obrero de Gijón

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar un nuevo acto de recuerdo a Magnus Blikstad, con motivo del centenario de su fallecimiento, y en él se presentarán públicamente las maquetas de la antigua sede del Ateneo en la calle Ezcurdia, elaboradas por Manuel Santiago López. Intervendrá el historiador Héctor Blanco.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, Fidel García Martínez, catedrático de Lengua y Literatura y doctor en Filología Románica, ofrecerá la conferencia "San Juan de la Cruz y la mujer".

Arte en el Barrio

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, la banda asturiana "The Soulers" ofrecerá un concierto encuadrado en el programa "Arte en el Barrio".

Escena Amateur

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de Pumarín-Gijón Sur, "Syntexto Teatro", de Langreo, ofrecerá la obra "Solo tengo lo que di", en el marco del ciclo "Moda con Historia:_Años veinte del siglo XX. El estilo de la Revolución Feminista".

Agrupación Artística Gijonesa

A las 19.00 horas, en el centro municipal integrado de El Coto, la Agrupación Artística Gijonesa ofrecerá un festival, que contará con la participación del grupo de teatro "Gigia", el grupo de baile de Paula Álvarez Cueto, Emilio Dorado, Estefanía Ramírez, Marisol, Gonzalo Anátole y Goyo Suárez.

Jardín Botánico Atlántico

A las 17.00 horas, se desarrollará el club de lectura "Leemos, naturalmente", a partir de la obra "Un árbol de compañía", de Clara Obligado y Raúl de Tapia. La actividad, con plazas limitadas, se enmarca en la programación de "Invierno en el Botánico".

Biblioteca Pública Jovellanos

A las 19.00 horas, tendrá lugar la charla "Háblame de Música: Hacer música con el viento, la flauta, historia de un instrumento", con Lucas Santos.

Librería La Buena Letra

A las 19.00 horas, se presentará el libro "La oscuridad de la razón", de Marcos Fernández García.

Capilla de San Esteban del Mar

Hasta el 21 de marzo se podrá visitar, en la capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo, una exposición de maquetas de aviación con motivo del centenario de las grandes gestas aeronáuticas españolas. Las piezas forman parte de la colección del maquetista aeronáutico Félix Romero. El horario hoy es de 11.00 a 13.00 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y ­festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Cine en el Niemeyer: "Ariel"

La sala de cine Fran Gayo del Centro Niemeyer proyectará la película "Ariel" (España, 2025) a las 20.00 horas y el precio de la entrada es de 5 euros, 3 euros para el Club Cultura.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Exposición concurso de carteles y fotografías del 8 M

En la Casa de las Mujeres (C/ La Ferrería, 27), continúa hasta el 27 de marzo la exposición del certamen que reúne la obra gráfica para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, que celebra 27 años de existencia. Consta de 28 carteles y 18 fotografías. El cartel ganador, que es la imagen del 8M de este año, es de Luis Ángel Argote Martín y lleva por título "Imparables" y la fotografía ganadora es de Mª Fernanda León Mora con el título "Manos que sostienen". Abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea VIII, en el Valdecarzana

Hasta el 21 de abril, la exposición que vuelve a reunir en Avilés una extensa y cuidada recopilación de estampas artísticas que tienen la técnica del grabado como hilo conductor, se puede visitar en el palacio de Valdecarzana. Al igual que en anteriores ediciones, nace de un intercambio de estampas entre artistas grabadores con el objetivo de acercar esta disciplina de las artes plásticas, muchas veces incomprendida, al público en general, ofreciendo una mirada poliédrica y vital de sus creaciones a través de la obra gráfica. Abre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Las Cuencas

"Valor sentimental", una de las favoritas a los Oscar en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.00 horas, la proyección de la película noruega "Valor sentimental", dirigida por Joachim Trier y ganadora del Oscar 2026 a Mejor Película Internacional. La película era una de las favoritas al galardón de la Academia de Cine. La entrada vale 4 euros.

"Los que fueron tanto siendo nada", presentación literaria

El salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres alberga hoy, desde las 19.00 horas, la presentación del libro "Los que fueron tanto siendo nada", de Natalia García Ania. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Exposición pictórica en Sama

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama acoge, hasta el 13 de marzo, la exposición "Pinceladas", con obras de "Grupo 4", integrado por Carlos Jiménez Aires, Fulgencio González Castro, Javier Tejerina Lobo y Miguel Ángel Fernández Bustos.

"Liry: en el infierno", una muestra contra el maltrato infantil en Langreo

La Casa de Cultura Escuelas Dorado de Sama clausura hoy la exposición "Liry: en el infierno", un proyecto multidisciplinar creado por la escritora y artista Lilián Azañón Fernández. El proyecto combina ilustración, narrativa y sonido para ofrecer una experiencia artística inmersiva que profundiza en la complejidad de las vivencias familiares difíciles.

"Nada es real", en el Centro Cultural de Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda acoge la exposición "Nada es real", de Juan Falcón García, del 18 de febrero al 18 de marzo, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas. La muestra explora la presencia de la inteligencia artificial en el arte como una construcción narrativa en la que lo humano y lo tecnológico interactúan, con una reflexión sobre autoría, memoria y lenguaje en la interfaz contemporánea. La propuesta se materializa a partir de la reutilización de elementos tecnológicos obsoletos procedentes de dispositivos domésticos, reconfigurados como imágenes.

Centro

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 12.00 horas. También una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 11.00 horas. Y un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", a las 16.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Ruta saludable en Grado

El Grupo Montañero Moscón guía un recorrido por las inmediaciones de Grado del programa "Rutas Saludables" del Ayuntamiento. Tiene dos horas y media de duración y es dificultad media-baja. La salida es a las 10.00 horas, en la antigua oficina de turismo del parque San Antonio. No se permiten mascotas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa hasta completar aforo. El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Actuación de la Rondalla de Noreña

El próximo viernes, día 20, a las 19.30 horas, la Rondalla de Noreña actuará en la Casa de Cultura de la Villa Condal dentro del ciclo "Concierto en Primavera 2026, ¡Música de Cine!". Organiza: Ayuntamiento de Noreña.

Oriente

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños a partir de 4 años.

Dinosaurios en Colunga

El Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) acoge una de las muestras más completas y didácticas del mundo sobre estos fascinantes reptiles. El museo abre miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 18:00 sábados, domingos, festivos y periodos vacacionales (del 12 al 14 de octubre, del 1 al 4 de noviembre y del 6 al 9 de diciembre) de 10:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 h. Lunes y martes cerrado.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Exposición en Castropol

La Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo de Castropol acogerá una exposición que lleva por título "La vida en papel: literatura epistolar". La muestra podrá visitarse del 13 al 20 de marzo, en el horario de apertura de la biblioteca: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección de la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

Noticias relacionadas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.