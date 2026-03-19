Asturias crea casi 2.000 empleos en lo que va de mes pese al impacto económico de la guerra

Los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio no han frenado el crecimiento del empleo en Asturias. En las dos semanas posteriores al inicio de los bombardeos sobre Irán, en el Principado se han creado casi 2.000 puestos de trabajo, con un ritmo de crecimiento incluso superior al del mes de febrero.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones publica mensualmente las cifras de afiliación a la Seguridad Social y excepcionalmente, cuando se producen hechos relevantes, difunde también datos a mitad de mes. Ante los efectos de la guerra en Oriente Medio, que estalló el pasado 28 de febrero, el Ministerio ha publicado los datos de afiliación de las dos primeras semanas de marzo (del día 2 al 14) y Asturias registra una media de 392.871 afiliados a la Seguridad Social. Son 1.959 afiliados más que los 390.912 contabilizados de media en el mes de febrero, cuando se habían registrado 1.114 más que el mes anterior. Por lo tanto, pese a los efectos económicos de la guerra, el ritmo de creación de empleo se ha acelerado en marzo. Además, diferentes empresas de recursos humanos han anticipado que la contratación de cara a la campaña turística de Semana Santa será este año superior a la del pasado ejercicio.

En el sector de la hostelería y turismo, el crecimiento del empleo ya se notó en febrero, con 486 afiliados más a la Seguridad en Asturias.

Las cifras nacionales

El aumento del empleo en las dos primeras semanas de marzo ha sido generalizado en España. La afiliación a la Seguridad Social ha sumado 128.298 ocupados, hasta un total de 21.860.256 afiliados.

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La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que "el ritmo de creación de empleo en nuestro país sigue siendo extraordinario. Si observamos el promedio de las últimas dos quincenas, en términos desestacionalizados, se han incorporado más de 70.000 afiliados y rozamos los 22 millones; lo que es un hito en nuestro mercado de trabajo".