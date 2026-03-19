Asturias estrenará en mayo un nuevo vuelo directo a una popular capital europea con billetes a 61 euros
El aeropuerto del Principado vive el mejor momento de su historia, con 1,6 millones de asientos disponibles para este verano
Asturias estrenará esta primavera una nueva conexión aérea a una de las capitales más populares de Europa. La compañía irlandesa Aer Lingus conectará, a partir de mayo, el Principado con Dublín, un destino que ya había formado parte de la oferta regional a cargo de Ryanair y que el Gobierno quería recuperar.
La nueva ruta comenzará a operar el 2 de mayo con billetes a 61 euros. Los vuelos saldrán todos los martes y sábados. Los aviones partirán del Aeropuerto de Asturias a las 22.20 horas y llegarán a la capital irlandesa a las 23.25 hora local (una hora menos en España). El trayecto tiene una duración de 2 horas y 5 minutos. Por su parte, el vuelo de vuelta sale a las 18.25 de Dublín y aterriza en Santiago del Monte a las 21.40 horas.
Por ahora, los billetes más económicos están en el mes de lanzamiento. En junio ya suben algo más, hasta los 73-83 euros.
El "mejor momento de su historia"
Esta nueva conexión llega en un buen momento para las instalaciones aéreas, que ha superado la cifra récord de dos millones de viajeros. Asturias tendrá este año la mayor oferta de plazas aéreas de su historia: más de 1,6 millones de asientos que ya están a la venta para la temporada de verano, que va de abril a octubre.
El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, presentaron hoy en Fitur (Madrid) los objetivos de la Estrategia de Conectividad Aérea diseñada para una Asturias hiperconectada, que registra cifras récord de usuarios en el aeropuerto, la alta velocidad ferroviaria y el transporte público por carretera.
Respecto al aeropuerto, que vive "el mejor momento de su historia", con 30 rutas (19 nacionales y 11 internacionales), no se descartan nuevos destinos directos el año que viene, en 2027, según dijo Jorge García, que aseguró que la intención es "reforzar" la oferta en ese año.
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