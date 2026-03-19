Asturias refuerza su red ferroviaria: así será la nueva gran base de mantenimiento de El Berrón

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, acaba de adjudicar por 5,17 millones de euros la construcción de una nueva base de mantenimiento ferroviario en El Berrón (Siero), una actuación que, según Transportes, "refuerza el papel estratégico de este enclave dentro de la red asturiana"

Según el propio Ministerio, la instalación reunirá “en unas modernas y completas instalaciones, todas las dependencias y equipos técnicos y humanos necesarios”, con el objetivo de mejorar la eficiencia de las labores de conservación de la red de ancho métrico.

El proyecto permitirá concentrar servicios actualmente dispersos, ya que la actuación busca reunir en un mismo espacio todas las instalaciones destinadas al mantenimiento y conservación de la red que actualmente se encuentran diseminadas en el entorno de El Berrón.

La nueva base se ubicará en una parcela próxima a la estación y contará con acceso directo a las vías, lo que facilitará las intervenciones en las líneas C5 (Laviana-Gijón) y C6 (Oviedo-Infiesto). En concreto, el complejo estará formado por tres módulos interconectados.

Además, la instalación contará con una completa dotación técnica. La base acogerá el taller de trenes y el almacén, con un espacio exterior para materiales de gran tamaño; una cochera con dos vías, foso de mantenimiento, talleres y punto limpio; y las dependencias destinadas al personal de mantenimiento, que suman más de un centenar de efectivos.

Desde el Ministerio destacan que estas instalaciones estarán “dotadas de los medios más avanzados” y permitirán “incrementar la eficiencia de las operaciones a la vez que optimiza las tareas de mantenimiento”.

Además, El Berrón refuerza su peso dentro de la red ferroviaria autonómica, ya que acoge también, desde 2024, un renovado Centro de Regulación de Circulación Multi-red, que integra la gestión de las redes convencional y de ancho métrico en Asturias. Este hecho, unido a la nueva infraestructura, hace que se convierte así en un centro neurálgico de la red ferroviaria asturiana".

La obra se enmarca en el Plan de Cercanías de Asturias, que moviliza 1.482 millones de euros para la modernización de la red. Dentro de este programa, el Ministerio recuerda otras actuaciones recientes, como el cerramiento de tramos de vía o la renovación de pasos a nivel, con el objetivo de reforzar la capacidad y fiabilidad del sistema ferroviario.

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Además, estas inversiones contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en materia de crecimiento económico e infraestructuras, según subraya el Gobierno.