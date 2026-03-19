¿Qué es la clamidia y por qué puede generar infertilidad?

Carmen Pérez Novo es ginecóloga y es la autora de este artículo

La clamidia es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria "Chlamydia trachomatis". Es muy frecuente y afecta tanto a hombres como mujeres, siendo en estas más frecuente. Si no se trata, puede llegar a producir infertilidad en ambos sexos. Se contrae durante las relaciones sexuales (orales, vaginales o anales). También se puede transmitir durante el parto, dañando al recién nacido con infecciones en los ojos y neumonía. Incluso puede ocasionar un parto prematuro.

Por otra parte, hay que tener muy presente que no crea inmunidad permanente, de manera que, aunque haya recibido tratamiento y solucionado el problema en una infección pasada, puede volver a infectarse si mantiene relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.

Cuáles son los síntomas

En cuanto a la sintomatología, puede ser asintomática, aunque en estos casos cabe la posibilidad de contagiar a la persona o personas con las que tenga contactos sexuales. Si presenta síntomas, los más frecuentes son, en mujeres, el flujo vaginal anormal, a veces con un fuerte olor y sensación de ardor al orinar. Si la infección se propaga, puede presentar dolor abdominal bajo, molestias durante las relaciones sexuales, náuseas y fiebre. En cuanto a los hombres, secreción del pene, ardor al orinar y, con menos frecuencia, dolor e inflamación en uno o ambos testículos. Menos frecuentemente, presenta artritis e inflamación ocular.

En los casos en los que infecte el recto, es frecuente la presencia de dolor rectal y secreción o sangrado, situación que puede darse tanto en hombres como en mujeres. Se diagnostica con pruebas de laboratorio, análisis de orina o secreción vaginal.

Qué riesgos tiene

Si no se trata, en las mujeres, en ocasiones, existe la posibilidad de propagación al útero y a las trompas de falopio, produciendo una infección inflamatoria pélvica, que puede cursar con dolor pélvico crónico, infertilidad y embarazo ectópico.

Cuál es el tratamiento

El tratamiento se lleva a cabo con antibióticos. La única manera del todo efectiva de evitar completamente esta infección es no tener sexo vaginal, anal u oral. Si se es una persona sexualmente activa, lo ideal es estar en una relación monógama con alguien que se hizo una prueba y no tiene la infección. También, usando preservativo, de manera correcta, cada vez que se tengan relaciones sexuales.

Noticias relacionadas

Cómo se previene

Si es un hombre gay o bisexual, sexualmente activo, no estaría de más que se hiciera una prueba de clamidia anualmente. Si es mujer, sexualmente activa, debería hacer la prueba anualmente si tiene menos de 25 años; lo mismo, si tiene 25 años o más y factores de riesgo, como una pareja sexual nueva o múltiples parejas, o una que tiene una infección de transmisión sexual.