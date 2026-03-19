El Colegio de Médicos se implica en la huelga para unir a jóvenes y veteranos
P. Á.
Percibiendo un ambiente de división entre profesionales jóvenes y veteranos, el Colegio de Médicos de Asturias asumió ayer la "coordinación" de las movilizaciones programadas para hoy jueves en Oviedo, en el marco de la huelga nacional de facultativos que se está desarrollando entre el lunes y el viernes de esta semana. La movilización constará de dos momentos: a las 18.00 horas, inicio de una manifestación desde la plaza de España; y a las 19.00 horas, llegada a la plaza de La Escandalera, que será escenario de la concentración y la lectura de un manifiesto conjunto. El Colegio señala que la intención de su movimiento consiste en "integrar a la profesión médica en una única acción conjunta que proyecte la imagen de unidad que representa al colectivo".
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