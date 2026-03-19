Crónica de la gran operación de la Guardia Civil que hizo caer a los ejecutores de "El Panameño": la pista de un móvil olvidado en el ajuste de cuentas de Llanera

Después de 14 meses de ardua exhaustiva investigación, la Guardia Civil ha detenido a cinco de los presuntos autores del asesinato de Emiliano Burke, "El Panameño", ejecutado a tiros en la madrugada del 26 de enero del año pasado, mientras cambiaba una rueda de su coche en Lugo de Llanera. La Benemérita, en una gran operación, ha dado con el grupo que se encargó del ajuste de cuentas mortal. No obstante, podría haber más implicados, según fuentes conocedoras.

A Emiliano lo liquidaron por haberse quedado con 14 kilos de cocaína entregados por la organización de dominicanos para la que trabajaba. Puso tierra de por medio y se instaló en Cádiz, pero regresó a Asturias en enero del año pasado para declarar en un juicio de su hijo. Fue lo que le costó vida. Mientras tomaba algo en un local de Lugo de Llanera, le pincharon una de las ruedas del coche. Cuando lo cogió de nuevo, se dio cuenta de la avería y se detuvo frente a la estación de tren de la localidad. Colocó el triángulo y se puso a cambiar el neumático. Fue entonces cuando una ranchera blanca se puso a su altura y le descerrajaron cuatro tiros.

El operativo de este miércoles, muy amplio, se ha saldado con tres detenidos en el Principado, dos de ellos en Oviedo y otro en Gijón. A ellos se suma un cuarto en Llinás de Vallés (Barcelona) y un quinto en Orleans (Francia), arresto este último en el que han participado agentes franceses. Se trataría de personas directamente relacionadas con el crimen, según la Guardia Civil, que descarta que el grupo tenga que ver con la organización dominicana que cayó en Toledo y Gijón a raíz de un tiroteo con la Policía Nacional.

El operativo en Gijón para detener a los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", en imágenes /

El grupo ahora desarticulado, integrando sobre todo por dominicanos, había irrumpido con fuerza en mercado ilegal de los estupefacientes, entregando droga a cuenta y "tirando abajo" los precios, ya que llegaron a vender un kilo de cocaína a 13.000 euros. La minuciosa investigación se ha beneficiado de los errores cometidos por los supuestos autores del crimen.

Al parecer, se les cayó un teléfono móvil en el lugar del ajusta de cuentas y fueron grabados por una cámara. Además, se jactaban de haber asesinado a Emiliano "El Panameño". La fase de explotación de la operación de la Guardia Civil se retrasó hasta tener asegurada la detención en Francia.

En las ciudades asturianas, los registros se desarrollaron en pisos situados en la zona de Gascona y en La Corredoria, en Oviedo, y de la calle Ezcurdia, en Gijón, en un edificio de 14 plantas en primera línea de la playa de San Lorenzo. "A las seis de la mañana empezamos a escuchar porrazos en una puerta y pensamos que era una pelea. Luego ya vimos a la Guardia Civil con pasamontañas, escudos y arietes", explicó una vecina del bloque. En Gijón, la operación estaba planteada para la madrugada. No fue, sin embargo, hasta las ocho de la mañana que comenzó a sentirse la actividad. Decenas de agentes, protegidos con escudos y pasamontañas, accedieron al número 38 de Ezcurdia. Subieron al piso decimoprimero, donde se sabía que estaba el joven al que buscaban. Tras horas de registro con él mismo en la vivienda terminó por ser arrestado y conducido a las instalaciones de la Guardia Civil en Oviedo.

La puerta del domicilio registrado en Gijón, reventada por la Guardia Civil. / Á. G.

Inspección de un vehículo

El registro de la Guardia Civil en Gijón se prolongó hasta pasadas las once de la mañana. Tras salir los agentes del portal con varias bolsas y un patinete, los guardias bajaron al detenido. Con un chándal de color rojo y con una capucha puesta, para ocultar su rostro, lo introdujeron dentro de un todoterreno que llevaba toda la mañana aparcado en la calle Ezcurdia.

De ahí lo llevaron hasta la calle Caridad. Dicha calle se encuentra a poco más de veinte metros del portal donde se produjo el registro en la vivienda. Allí tenía el sospechoso aparcado su coche, un seat de color azul oscuro. Agentes de la Policía Local cortaron la calle Caridad, desde su acceso por Marqués de Casa Valdés y hasta su salida a la propia calle Ezcurdia. El registro del coche duró algo más de veinte minutos. Muchos curiosos se agolparon en la zona. Tras esto, ahora ya sí, el detenido fue conducido a los calabozos bajo custodia del instituto armado.

La entrada en el portal de la calle Ezcurdia generó un gran revuelo vecinal. "Es raro porque aquí no suele pasar nada. Esto es una zona muy céntrica", comentaron. Otros sí que verbalizaron que llevaban tiempo viendo cosas raras en el piso. "A veces se sentía movida y había trasiego de gente de madrugada", comentó otra vecina. "Escuchamos los golpes de la Guardia Civil. Había mucho movimiento de gente en ese piso, nunca te cruzabas con la misma persona", apuntó, por su parte, otra residente.

La puerta del domicilio registrado en la calle Gascona, en Oviedo, reventada por la Guardia Civil. / L. B.

El operativo en Oviedo

El entorno de uno de los principales enclaves hosteleros de Oviedo se despertó, también a primera hora, con un enorme revuelo. Un amplísimo dispositivo policial, "de entre 20 o 30 o incluso más agentes", según algunos testigos, irrumpió poco antes de las siete de la mañana en la intersección de la parte baja de la calle Gascona y Víctor Chávarri.

Los agentes vestían trajes oscuros con pasamontañas y llevaron perros. Luego se sumaron integrantes de la Policía Judicial. Los funcionarios accedieron al portal número 10 de Gascona y también entraron por otro portal de la calle paralela, Alfonso III. "Al parecer también irrumpieron en la vivienda por el patio de luces", relataba un habitante del bloque.

Los efectivos tiraron abajo la puerta de uno de los pisos de la primera planta, accedieron al interior y, tras pasar un tiempo dentro de la vivienda, se fueron con un detenido. "Se comenta que un vecino está implicado en un asesinato", decía la gente en los rellanos, sin querer entrar en más detalles. "El piso fue vivienda vacacional mucho tiempo y ahora cambia cada poco de inquilinos", indicó un habitual de la zona.

Desde los negocios más madrugadores de Gascona siguieron el operativo con atención. "Nunca vi tanto uniforme junto", apuntaba la trabajadora de un establecimiento hostelero, que vio cómo agentes con pasamontañas entraban y salían del portal número 10 hasta pasadas las diez de la mañana, cuando se retiraron de manera definitiva. "No sé lo que buscarían, pero tuvo que ser algo gordo", reflexionaba en voz alta, cuando aún no se conocían los pormenores. Tanto el detenido en Gijón como los arrestados en Oviedo y en Barcelona pasarán este viernes a disposición de la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, Plaza número 1, que lleva la investigación del caso. El detenido en Orleans, localidad situada unos 130 kilómetros al sur de París, está pendiente de una extradición que llevará algunas semanas.