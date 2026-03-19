El dueño de Rioglass Solar proyecta tres parques de baterías en Asturias: estas son sus ubicaciones

Atlántica, el grupo dueño de Rioglass Solar, con fábrica de espejos cilindroparabólicos en Mieres, proyecta la instalación de tres parques de almacenamiento de electricidad con baterías en Asturias, dos de ellos en Oviedo y uno en Mieres.

"Llevamos muchos años en Asturias y el almacenamiento es una forma de diversificar la actividad de Atlántica", señaló Pablo del Prado, director de Almacenamiento de Atlántica, durante unas jornadas técnicas celebradas en Gijón.

De los tres proyectos de parques de baterías que maneja el grupo en Asturias, el más avanzado es el denominado Bess Hornero, que ya cuenta con autorización previa y de construcción para instalarse en una parcela industrial de Pontón de Vaqueros, en Oviedo. Este alamacén de electricidad tendrá una potencia de 15 megavatios y se conectará a la subestación de La Corredoria.

Atlántica también está tramitando un parque de baterías denominado Raitán para Sovilla, en Mieres, donde se ubica la fábrica de Rioglass Solar. No obstante, Pablo del Prado señaló que este proyecto carece aún de permiso de acceso y conexión a la red.

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El tercer parque de baterías en desarrollo se ubica en San Esteban de las Cruces, en Oviedo, en una parcela de suelo no urbanizable, lo que choca con las limitaciones de ordenación impuestas por el Principado. Sin embargo, Atlántica considera que ese suelo está degradado y que puede acogerse a las excepciones de autorización. n