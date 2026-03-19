Enfado de los alcaldes mineros del Suroccidente: "Se está jugando con algo muy peligroso que afecta a muchas familias"
Los alcaldes de Cangas del Narcea, Tineo e Ibias ponen en duda que el ITJ no tuviese información y piden al Gobierno regional que defienda los intereses del territorio
Gemma Álvarez, regidora de Ibias y presidenta de ACOM, afirma que en 2021 la hoy ministra Sara Aagesen visitó la zona cerca de la mina: "Aquello estuvo en las conversaciones de aquel día"
Sorpresa y enfado ha causado en los alcaldes mineros del Suroccidente el hecho de que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) asegure que desconocía la actividad en las minas de carbón de Asturias y que cuestione si su actividad cumple con los preceptos europeos tras el cierre de explotaciones en 2018, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.
El alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, considera que “el Ministerio está jugando a algo muy peligroso que afecta a 70 familias (en referencia a los puestos de trabajo vinculados a la mina de Vega de Rengos) de forma directa en Cangas del Narcea, no están siendo honestos y no están trabajando por los intereses de los ciudadanos”. Por ello, reclama al gobierno asturiano que defienda “el interés de Asturias y de Cangas” porque, insiste, hay “familias que necesitan comer”.
En Tineo, donde se mantiene con actividad la mina de Pilotuerto, la alcaldesa Montse Fernández, no entiende cómo el ITJ puede estar planteando dudas sobre la actividad minera cuando son “ellos los que tienen la potestad para dar los permisos para investigar y para hacer extracción”. Montse Fernández recuerda que en Tineo ya se cerró la central térmica del Narcea “sin que se ofrecieran alternativas para recuperar los puestos de trabajo”. Por ello, reclama a las administraciones que “miren un poco más por las empresas que apuestan por el Suroccidente, que no son tantas, y están arriesgando su patrimonio y creando puestos de trabajo”.
La alcaldesa de Ibias, también presidenta de ACOM, Gemma Álvarez, recuerda que la actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, estuvo en Ibias en agosto de 2021, cuando ocupaba el cargo de secretaria de estado de Energía, visitando la restauración de la antigua mina de cielo abierto de Tormaleo y justo enfrente se podía ver una mina en funcionamiento, algo que está segura que "formó parte de las conversaciones ese día".
Además, afirma que como presidenta de ACOM en todas las reuniones, tanto a nivel nacional como en la Unión Europea, recuerda que en su concejo se mantiene una mina abierta y con actividad extractiva. Por lo que le parece “sorprendente” que desde el ITJ se hable de desconocimiento de la actividad minera actual en Asturias.
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