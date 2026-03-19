Exhibición de fuerza y unión de los médicos asturianos, dispuestos a ir a la huelga indefinida si la Ministra García sigue en sus trece: "El panorama es negro"

«Cómo estará el país que hasta los médicos andan manifestándose por la calle...». Fue la reflexión de un hombre de avanzada edad la tarde de este jueves en Oviedo, cuando por delante suya desfilaron unos cuantos centenares de profesionales asturianos en lo que fue la segunda movilización del año, durante la segunda semana de huelga, en protesta por el estatuto marco que quiere imponer el Ministerio de Sanidad. Los convocantes reclaman, en general, un estatuto propio y exclusivo de la profesión, por su mayor responsabilidad.

Así fue la manifestación de los médicos asturianos en Oviedo / Fernando Rodríguez

Los médicos de toda España en general y los de Asturias en particular –cerca de 4.000 a los que se aplica un servicios mínimos del 60%, que el Sindicato Médico (SIMPA) tacha de «abusivos» y ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia– dicen que no les queda otra que salir a la calle en defensa, no de sus condiciones laborales o salarios –que no obvian, por supuesto–, sino de algo más: los «principios y valores que sustentan el ejercicio de la Medicina, que están en juego», dijo el presidente del Colegio en Asturias, Luis Antuña, y se dijo en el comunicado que se leyó en La Escandalera.

Unidad

Los facultativos asturianos se esforzaron este jueves en exhibir unidad, con el SIMPA y la Plataforma de Médicos del Sespa –en vías de constituirse en sindicato– unidos en una protesta en la que también se contó con estudiantes, profesores de la Facultad de Medicina, científicos, además de veteranas figuras de la profesión. Portando la pancarta y justo detrás se pudo ver, por ejemplo, a Fernando Vázquez, catedrático y jefe de servicio jubilado del HUCA; Alejandro Braña, expresidente del Colegio; Belén Quesada, médica jubilada; Juan López-Arranz, presidente de la Real Academia de Medicina de Asturias; Pilar Fernández Pardo, médica y también diputada del PP; y Jesús Rodríguez Virgili, vicepresidente del Colegio de Médicos, entre otros.

Y por supuesto también se movilizaron algunos pacientes. Esos a los que los facultativos dedicaron las primeras palabras de su manifiesto para pedir disculpas «por los inconvenientes y contratiempos» que sufren por los paros, pero también para pedir su apoyo y comprensión. Porque, como recalcó Luis Antuña, la sociedad «debe visibilizar que el conflicto tiene que ver con la sostenibilidad y futuro del sistema sanitario». De ahí que el Colegio se haya puesto a liderar las movilizaciones en Asturias que, hasta ahora, estaban convocadas por el SIMPA –que forma parte de la confederación de sindicatos nacionales que convoca en toda España– con el apoyo de la Plataforma, cada uno por su lado.

De momento, todo indica que las protestas y movilizaciones seguirán e incluso se recrudecerán, tal y como expuso José Antonio Vidal, presidente del SIMPA, ante la postura de la ministra, Mónica García, «que no solo no busca salida, sino que endurece su postura. Va a por los médicos de toda España. No tenemos falta de animar a la gente a movilizarse, sino que ella misma enciende al personal. Está muy negro el panorama».

La convocatoria actual es de una semana al mes de huelga hasta junio. Pero si García envía al Consejo de Ministros el borrador del estatuto marco que rechazan en bloque los médicos de España, el paro se convocará indefinido de forma automática, avanzó Vidal.

Elena González, portavoz de la Plataforma , anunció que en breve se constituirán en sindicato, lo que les permitirá convocar una huelga a nivel regional, porque consideran que hay cuestiones que debe resolver l Consejería de Salud del Principado. La mejora de las condiciones de trabajo –denuncian guardias obligatorias de 24 horas sin descansos, agendas con hasta 60 pacientes en una mañana en los centros de salud, horas de guardia sin cotizar...– es lo que mueve fundamentalmente a este colectivo de nuevo cuño y formado fundamentalmente por jóvenes.

Apoyo

Tanto la Plataforma como el SIMPA están contentos con el apoyo que ha habido hasta ahora en Asturias a la huelga, que ha sido creciente. Según Vidal, y pese a la «birria y abuso» de servicios mínimos fijados, el seguimiento ronda entre el 58 y 62%. «Es muy alto. Pero hay que tener en cuenta que esta no es una huelga de impacto, sino de resistencia», apuntó Vidal. En el HUCA y Cabueñes se rondó este jueves un 72 y 69% de apoyo, algo más inferior en el San Agustín, con cifras calculadas en base a los que pueden secundar el paro.

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Cerca de dos horas emplearon los facultativos en la marcha, que tiñó de blanco el centro de Oviedo con las batas y los globos que portaron, además de pancartas, en medio del ruido de pitos, sirenas y vuvuzelas. Y todos juntos detrás de la misma pancarta: «Unidos por la profesión médica. Defendemos la sanidad».