Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo: ocho de cada diez titulados tienen empleo a los 4 años

"Conectar conocimiento con oportunidades". Así definió este miércoles Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, uno de los objetivos que tiene el Foro de Empleo impulsado por la institución académica, con sede en esta edición, la 23.ª, en Gijón. El recinto ferial acoge dos jornadas de un encuentro con récord de ofertas laborales, pues un total de 44 empresas buscan profesionales para cubrir 175 puestos, de los cuales 102 son contratos y los restantes forman parte del programa "Suma Talento". A este último término, "talento", se refirió en varias ocasiones el rector. "Asturias no puede permitirse el lujo de perderlo", indicó Villaverde en la inauguración de una cita que cuenta con 109 compañías y entidades.

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, calificó la universidad pública como "un factor competitivo" para la región. "Cuando en Asturias hay oportunidades de inversión, lo primero que nos preguntan es por el talento y la Universidad", señaló el consejero, que ensalzó también la alta empleabilidad del centro. Afirmó que esta supera el 80% entre los egresados a los cuatro años de completar sus estudios, dos puntos por encima de la media nacional. Asturias se halla entre las cinco comunidades con mayor tasa de empleo universitario, remarcó Borja Sánchez.

Exhibición de "músculo" académico

Entre las ofertas laborales destacan en el Foro de Empleo el número de peticiones del área de Ciencias Sociales y Jurídicas (89), seguida de Ingeniería y Arquitectura (77) y Ciencias (25). Ignacio Villaverde subrayó que la cita es "una expresión del músculo de la Universidad de Oviedo" y, a la vez, un proyecto "cada año más consolidado". La meta es que las empresas no vean el foro solo como un escaparate, sino como "una herramienta para captar talento universitario". El rector aseguró que "los perfiles informáticos siguen siendo muy demandados", por ejemplo los relacionados con la ciberseguridad o la Inteligencia Artificial.

"La misión de la Universidad es cambiar vidas", declaró el rector, que incidió en la importancia de retener talento. "No podemos resignarnos a que el itinerario natural de los egresados sea marcharse", manifestó Ignacio Villaverde, que abogó por una relación "madura y exigente" con el tejido empresarial y pidió "ambición y no conformarse" a los estudiantes. "Las inversiones vienen atraídas por este talento", ahondó el consejero Borja Sánchez, que reivindicó el Foro de Empleo como un "vivo ejemplo de networking". En el Foro predomina la multisectorialidad, con empresas de las industrias de la metalurgia, siderurgia o energías renovables, además de sectores como la investigación y desarrollo (I+D), la logística, la agroalimentación, el comercio, el transporte o la acción social. También tiene un stand el Servicio Público de Empleo.

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El foro, que termina este jueves, brinda distintas actividades para facilitar al estudiantado el acceso al mercado laboral. Hay talleres, espacios donde expertos en selección de personal revisan el currículum y el perfil de LinkedIn, sesiones para entrenar las habilidades comunicativas... También está el "Pasaporte al Empleo", que invita a recorrer los diferentes stands para obtener sellos de las empresas. Y una gran novedad, un encuentro denominado "Un café con...", concebido para que alumnos y reclutadores charlen de manera distendida sobre el mundo profesional.