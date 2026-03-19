El foro impulsado por Javier Junceda gana peso internacional con un debate clave sobre el Estado de Derecho

El Espacio de Estudios Jurídicos impulsado por el administrativista asturiano Javier Junceda continúa consolidándose como un foro de referencia en el ámbito hispanoamericano. Bajo el título “Horizontes Constitucionales en Hispanoamérica”, tres destacados juristas analizaron los principales retos del constitucionalismo a ambos lados del Atlántico en una nueva sesión que reunió a ochenta inscritos conectados en línea desde distintos países.

El encuentro contó con la participación de los constitucionalistas Daniel Berzosa, el peruano José Félix Palomino Manchego y el argentino con raíces asturianas Alfonso Santiago, en una jornada que volvió a evidenciar el creciente interés del Espacio en el ámbito jurídico y social hispánico. Además, asistieron personalidades de relieve académico e institucional, como decanos de facultades de Derecho de universidades españolas y latinoamericanas.

Durante su intervención, Berzosa, director del área de Constitucional de CUNEF Universidad, puso el foco en los desafíos de la Constitución española, especialmente en la independencia del poder judicial, que definió como “un pilar esencial del Estado constitucional y una fórmula efectiva contra la arbitrariedad del poder”. El jurista defendió la necesidad de reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial ante la preocupación persistente en instancias europeas y la debilidad de la confianza ciudadana en la justicia, que considera en parte politizada.

En una línea similar se expresó Palomino Manchego, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos de Lima, quien subrayó que “América Latina es un laboratorio político”. El jurista recordó la influencia de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo americano, aunque advirtió de que las cartas magnas no han logrado erradicar problemas como la politización de la justicia o la judicialización de la política.

Por su parte, Alfonso Santiago, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral de Buenos Aires, analizó los diez estándares del Estado de Derecho recogidos en la Carta Democrática Interamericana, entre ellos la separación de poderes y la independencia judicial. Según explicó, estos principios “permiten vacunar al continente frente a golpes de Estado”, aunque advirtió de que los problemas no se resuelven únicamente con normas. Como ejemplo, citó el caso de Argentina, donde el actual Gobierno ha recurrido con frecuencia a los decretos ley.

En la presentación de la jornada, Javier Junceda recordó las raíces compartidas del constitucionalismo entre España y América, con especial mención a la Constitución de 1812, en la que una parte significativa de sus diputados y firmantes procedían del continente americano. Asimismo, destacó la influencia de la actual Constitución española en el desarrollo del constitucionalismo latinoamericano reciente.

El Espacio continúa además ampliando su claustro con nuevas incorporaciones de prestigio internacional, como el constitucionalista argentino Raúl Gustavo Ferreyra, el jurista ecuatoriano Farith Simón, la profesora María Mut y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Humberto Sierra, a los que podrían sumarse próximamente especialistas de Puerto Rico, México y Panamá.

La próxima sesión internacional, prevista para el 20 de abril, abordará la situación de los Estados de Derecho en Hispanoamérica tras los acontecimientos en Venezuela, con la participación confirmada del exministro peruano Óscar Maúrtua y el jurista español Adolfo Menéndez, entre otros ponentes.

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En sus tres primeras sesiones, el Espacio ha logrado reunir a cientos de juristas de las veinte naciones hispanoamericanas, consolidándose como un ambicioso punto de encuentro académico y profesional que seguirá combinando foros generales con ciclos especializados en distintas ramas del Derecho.