¿Qué fue del Gordo de Villamín? Quedan ya pocos días para registrarse y tratar de cobrar el premio de Navidad algo más delgado

Cuenta atrás en Villamanín de la Tercia. El próximo domingo a la medianoche (22 de marzo) vence el plazo para registrar los boletos de la lotería de Navidad agraciados con el primer premio, el famoso y codiciado Gordo de Navidad, al número 79.432. Son papeletas de 5 euros, que se quedan en 4 euros jugados porque uno es para la Comisión de Fiestas de este pueblo leonés a tiro de piedra de Asturias, por lo que tocarían 80.000 euros a cada participante.

Pero no. En Villamanín el Gordo adelgaza este año, porque a estas alturas todo el mundo sabe que hubo un problema con la venta: se vendieron más boletos de los que estaban respaldados con décimos -en su día se habló de un talonario- y hay un desfase aproximado de 4 millones de euros. Esa cantidad se convino en cubrir con una renuncia voluntaria de cada agraciado a una parte del premio (unos 3.000 euros) y con el dinero ganado por los integrantes de la Comisión de Fiestas, que se comprometieron a entregarlo para contribuir a deshacer el entuerto.

Una papeleta agraciada con el Gordo. / J. CASARES

Entre los agraciados hay mucho asturiano, porque Villamanín y otros núcleos de la comarca de la Tercia es destino de muchos residentes en el Principado que tienen allí familia o segunda casa para veranear y descansar los fines de semana, o incluso que trabajan en la zona. La cuestión es que tras el lío y el mal trago inicial de los jóvenes integrantes de Festejos ahora parece que las cosas van bien.

Registro

“Queremos informar que el proceso de registro avanza muy favorablemente. A día de hoy ya se superan el 90% de participaciones registradas. Este dato confirma que el sistema de registro funciona correctamente y que el proceso se está desarrollando con normalidad, orden y seguridad”, informaron este pasado lunes los integrantes de la Comisión, en referencia a la fórmula diseñada en tras el sorteo para tratar de encarrilar el drama del Gordo.

Todos los que quieran cobrar su premio deben inscribirse en el registro diseñado por Festejos, que tiene intención de empezar a pagar el premio a partir del día 23. “Se comunicará tanto por los canales habituales como de forma individual a cada premiado registrado del inicio y de la secuencia del proceso de pago, que se realizará por orden del número de papeleta y en días sucesivos”, explican.

La gran incógnita

Con todo, hay una incógnita: si algún agraciado no está dispuesto a aceptar la quita de forma voluntaria y denunciará para cobrar íntegro el premio que le correspondería por boleto. Tal decisión complicaría las cosas para el resto y para la Comisión de Fiestas, que se embarcarían en un proceso en los tribunales posiblemente largo y tedioso.

Todo ello está en el aire hasta la medianoche del próximo domingo, cuando se cierra el registro de boletos de Villamanín y cuando vence el plazo para cobrar el premio, ya que se cumplen los tres meses que fija Loterías y Apuestas del Estado para ello. Suerte.