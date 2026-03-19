Gozón y Carreño celebran con gran éxito las I Jornadas del Pedreru

Hay tradiciones que se saborean y oficios que huelen a salitre. En Asturias, la relación entre el hombre y el mar trasciende lo económico para convertirse en una verdadera seña de identidad cultural. Y si hay un ecosistema que define la riqueza de nuestra costa, ese es el pedreru. Esa franja rocosa donde baten las olas del Cantábrico esconde auténticas joyas culinarias que, históricamente, han alimentado a generaciones de familias marineras.

Para poner en valor este extraordinario producto de proximidad y reivindicar la maestría de nuestros cocineros, La Junta local de Otea en los concejos de Gozón y Carreño ha impulsado las I Jornadas Gastronómicas del Pedreru, un evento que desde el 13 y hasta el próximo domingo, 22 de marzo, está convirtiendo a esta zona del litoral asturiano en el epicentro de la gastronomía regional.

La puesta en marcha de estas primeras jornadas del pedreru es fruto del impulso y el trabajo de la junta local de Otea en Gozón, que lidera este proyecto para convertirlo en un nuevo hito gastronómico en la comarca. Conscientes de que el mar no entiende de fronteras y de que compartimos una misma identidad ligada al Cantábrico, la iniciativa ha nacido con un espíritu integrador y de hermandad hostelera.

Esta iniciativa impulsada desde Gozón nace con una doble vocación. Por un lado, dinamizar la actividad de la hostelería local en un mes de marzo que sirve de antesala perfecta para la temporada alta de Semana Santa. Por otro, ejercer como un escaparate inmejorable para el turismo de calidad atrayendo a visitantes de toda Asturias e incluso de comunidades vecinas que buscan experiencias gastronómicas auténticas, alejadas de la estandarización y profundamente arraigadas en el territorio.

Plato de pulpo / Cedida a LNE

El secreto del éxito de estas jornadas reside en la calidad del producto. Hablar del pedrero es hablar de kilómetro cero real, de sostenibilidad y de respeto por los ciclos del mar. Durante estos días, las mesas de los restaurantes participantes se visten de gala para recibir a las populares llámpares, a las sabrosas andaricas, al siempre codiciado pulpo, a los oricios, a los mejillones de roca y a los fabuloso pesces que pueblan esta zona de la costa.

El recetario que los visitantes pueden encontrar en estas jornadas es un fiel reflejo de la riqueza asturiana, adaptado a todos los gustos. Quienes prefieran los sabores de siempre disfrutarán de elaboraciones clásicas y guisos de esencia marinera, como unas auténticas fabes con llámpares, una tradicional ensaladilla de pulpo o una soberbia lubina a la donostiarra.

Participantes Establecimientos de Gozón Camarote Luanco

D de Diego

El Tormentin

Gastrobar Raiz del Mar

Guernica

La Playa by Chus

La Ribera

Las Delicias de Güela

Sidrería El Parque Establecimientos de Carreño Casa Repinaldo

Sin embargo, los paladares más inquietos también hallarán propuestas innovadoras donde los chefs locales han aplicado técnicas de vanguardia para elevar este producto. Sorprenden platos como unas creativas croquetas nigiri de centollo y trucha ahumada, delicados oricios rellenos, mejillones del pedrero en escabeche, un meloso risotto de zamburiñas o un espectacular arroz con pescado del pedrero y langostinos.

El compromiso de los establecimientos hostelero participantes ha sido fundamental para que la cita sea una realidad. La lista de diez participantes de esta primera edición es una auténtica garantía de calidad, reuniendo a grandes referentes de los fogones de la zona y una muestra del compromiso de los hosteleros.

Las I Jornadas del Pedreru no solo son un festín para el paladar, sino el hilo conductor perfecto para redescubrir Gozón y Carreño. Y qué mejor ocasión que hoy, 19 de marzo, coincidiendo con la festividad del Día del Padre, para aprovechar esta cita culinaria. Estas jornadas se presentan como el plan y el regalo perfecto para homenajear a los padres: reunir a la familia en torno a una buena mesa, saboreando el Cantábrico y disfrutando después de un paseo por el imponente entorno del Cabo Peñas.

La hostelería demuestra una vez más su capacidad para actuar como motor de la economía local. Las jornadas encaran ya su recta final y estarán vigentes hasta este domingo, 22 de marzo. La mesa está puesta, el producto está fresco y los hosteleros participantes esperan con los brazos abiertos. El plan es insuperable.