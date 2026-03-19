Las horas perdidas por huelgas en Asturias se dispararon hasta los 5,7 millones el pasado año: estos son los motivos

Las horas perdidas por huelgas se dispararon en Asturias durante el pasado año y superaron los 5,7 millones, la cifra más alta de los últimos 13 años, según los datos de conflictividad laboral recopilados por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos (Sadei) a partir de los registros del Principado y del Ministerio de Trabajo.

Durante el pasado año se contabilizaron en Asturias 33 huelgas, una cifra inferior a la del año anterior (39) y en los niveles de años precedentes (31 en 2023 y 30 en 2022). Sin embargo, el número de trabajadores que secundaron las huelgas en 2025 se elevó a 12.715, muy por encima de los registros de los años anteriores, que se movieron entre los 2.282 trabajadores de 2022 y los 3.112 de 2023.

El fuerte aumento de los trabajadores en huelga en 2025 se debió a que las convocatorias de paro afectaron a sectores con un alto volumen de empleo. Así, en 2025 hubo huelgas en Asturias en el sector de la educación, con paros en las escuelas públicas y concertadas, y en los centros públicos de 0 a 3 años. También hubo paros en el sector de la sanidad y en el del transporte urbano de viajeros por carretera.

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El fuerte aumento de trabajadores afectados por huelgas provocó que el número de horas de trabajo perdidas se disparara por encima de los 5,78 millones frente a las poco más de 102.000 horas de 2024. El dato del pasado año es el más alto registrado en Asturias desde 2012, cuando se contabilizaron 6.914 horas perdidas, según los datos de Sadei.