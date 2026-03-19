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José Andrés, chef: "Échale fresas al gazpacho para equilibrar la acidez natural de los tomates"

El cocinero asturiano comparte con los estadounidenses su receta para hacer "la sopa más famosa de España"

José Andrés recomienda echarle fresas al gazpacho

José Andrés recomienda echarle fresas al gazpacho

Valeria Montero

Innovar en la cocina no siempre sale bien, pero José Andrés recomienda echarle fresas al gazpacho. Palabra de chef. El mierense apuesta por introducir alimentos de temporada en "la sopa más famosas de España".

El asturiano confiesa que uno de sus alimentos preferidos de la primavera son las fresas. Y le gusta comerlas de difente manera. Por ejemplo:  "Ponerlas en vinagre de jerez para el postre: deliciosas y facilísimas de realzar aún más su sabor".

Pero hay más. En su restaurante, cuando llega la época de fresas, las introduce en numerosas propuestas de su carta. Desde gazpacho de fresa y un pintxo con fresa, sandía y jamón, hasta un crudo de hamachi y un postre tradicional español de fresa.

Gazpacho con fresa

¿Por qué introducir fresas en el gazpacho? "Su dulzura se equilibra con la acidez natural de los tomates, el pimiento morrón crujiente y los pepinos frescos y crujientes, dando como resultado una sopa dulce, sabrosa y deliciosa…", comenta el chef.

El resultado, además de destacar por su sabor, también lo hace por su color rosa.

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"Sería un primer plato increíble para Pascua, si ya estás pensando en tus menús para las fiestas", sugiere el cocinero asturiano.

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