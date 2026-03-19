La Junta rechaza un decreto "urgente" para activar el plan del lobo
El diputado Venta (PP) acusa al PSOE de montar un "teatro político" con la especie
A. G.-Ovies.
El lobo tuvo de nuevo su cuota de protagonismo en el pleno de ayer en la Junta General. El parlamento rechazó con los votos en contra de la izquierda elaborar, "con carácter urgente", un nuevo decreto autonómico de gestión de la especie" ajustado al marco estatal y europeo vigente con la participación de los agentes implicados, buscando el consenso de los grupos del Parlamento, tal y como solicitaba el PP. El diputado Luis Venta acusó al PSOE de montar "un teatro político con resoluciones, programas, anuncios que sabían que no podían aplicarse". El programa de control se suspendió en Asturias hace un mes tras una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el sistema de cupos.
Solo Vox apoyó la propuesta del PP. El debate fue seguido por organizaciones agrarias y otros colectivos que exhibieron pancartas para reclamar controles de lobo.
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