Los médicos asturianos se plantan: crece el apoyo a la huelga en los grandes hospitales en el cuarto día de la segunda semana de la revuelta de batas blancas

"El seguimiento de la huelga ha sido un poco superior a los días previos en algunos centros", ha asegurado el presidente del Sindicato Médico de Asturis (SIMPA), José Antonio Vidal. Unos 4.000 asturianos han sido llamados esta semana al paro, que afecta a toda España, a hasta este viernes 20 de marzo para mostrar el rechazo al Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos y a reclamar un texto propio que reconozca las particularidades del colectivo (en cualificación y en responsabilidad).

Según Vidal, en el HUCA el apoyo al paro ha rondado el 72%, mientras que en Cabueñes (Gijón) ha sido del 69%. Sin embargo, en hospitales periféricos como el San Agustín de Avilés ha bajado y se quedó en torno al 52%; el resto entre el 48% y el 50%. "En cuanto a atención primaria, se mantiene en torno al 30% y sigue dando muchísima relevancia a la huelga la incorporación de los residentes".

Unos datos que se conocen horas antes de la manifestación de los facultativos, que partirá a las 18 horas de la plaza de España, en Oviedo, para acabar en La Escandalera. El SIMPA y la Plataforma de Médicos del Sespa marcharán juntos, bajo la coordinación del Colegio de Médicos. A la movilización están llamados médicos, pero también estudiantes, autoridades científicas, profesores universitarios y, en general, la sociedad. "Es necesario el apoyo a nuestras justas reivindicaciones", defienden.