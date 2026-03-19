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Los menores de Sograndio la vuelven a liar: uno trata de escapar encaramándose a un tejado para saltar la valla y otros dos no regresan de un permiso de fin de semana

"Me parece increíble que se diga que la violencia es inherente a este tipo de centros, nadie va a trabajar a que le pequen", se queja una trabajadora

El centro de Sograndio.

El centro de Sograndio. / AVISPA / Europa Press

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

Los menores de Sograndio la vuelven a liar. Uno de los internos, de los de menos edad, se encaramó este domingo pasado al tejado del taller de albañilería e intentó saltar la valla del perímetro para escapar, causando una gran alarma. Ante el riesgo de que sufriese una fuerte caída, el personal educativo se empleó a fondo para convencerle de que bajase del tejado. Finalmente obedeció y el menor bajó del tejado.

No fue la única incidencia registrada en el centro este fin de semana. Dos menores que habían disfrutado de un permiso no regresaron al centro, por lo que han sido avisadas las fuerzas de seguridad para su localización y reintegro a la institución.

"El nivel de conflictividad y desmadre es increíble", se quejó una trabajadora del centro, quien aseguró que la dirección está ausente y no afronta los problemas de la institución.

Además, criticó al comité de empresa por indicar que los episodios de violencia son "inherentes" a este tipo de centros. "Me parece increíble que se diga esto, nadie va a trabajar a que le peguen", manifestó.

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Estos nuevos incidentes llegan después de que el pasado día 6 un vigilante recibiese una paliza a manos de uno de los internos, que causó además fuertes daños. El mismo joven había intentado estragular a otro trabajador tiempo atrás.

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