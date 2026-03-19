El Ministerio de Transición Ecológica recalca que el ITJ es competente "solo para evaluar cualquier permiso o autorización a minas sujetas al plan de cierre del carbón"

Fuentes del Ministerio de Transición Justa han recalcado que el Instituto de Transición Justa (ITJ), que ha reclamado al Principado información sobre las minas de carbón que operan en Asturias, "solo es competende de las explotaciones mineras que tienen afección al Plan de cierre" de explotaciones establecido por la Unión Europea con el horizonte de 2018. Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, el ITJ ha pedido comprobar fehacientemente si las minas que operan en Asturias están fuera de esa condición, pese a que ya llevan años explotándose y autorizadas por el Gobierno del Principado.

Es en esos casos en los que, insisten las fuentes consultadas, "cualquier autorización de explotación, permiso, concesión, prórroga o cesión queda condicionada a la devolución previa de las ayudas recibidas", por lo que el ITJ debe conocer todos esos movimientos, ya que la ley de Cambio Climático establece que es el órgano encargado para "velar" por el cumplimiento del artículo 29, "en cooperación con las Comunidades Autónomas".

El Ministerio de Transición Ecológica recalca que "desde marzo de 2025", a raíz de las denuncias remitidas al Ministerio por parte de empresas sobre "explotaciones que podían estar afectadas por el Plan de Cierre", el Instituto para la Transición Justa "ha solicitado información al Principado para identificar las explotaciones activas y comprobar si efectivamente están afectadas por el mencionado Plan y por el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático". El Ministerio recalca que "este proceso está siendo lento".

El ITJ se encuentra ya "analizando la información y los planes de labores remitidos por el Principado", con el objetivo de adoptar una resolución al respecto. Las mismas fuentes estiman que esa resolución "estará lista en las próximas semanas".

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Precisamente por ese marco jurídico, el Principado ha establecido que la empresa Tyc Narcea, que explota la mina de Vega de Rengos y que se encontraba con la actividad suspendida por el accidente minero en el que fallecieron dos trabajadores el pasado noviembre, deba clarificar primero con el ITJ si ha lugar a devolución de ayudas antes de proceder a concederle autorización para la reapertura, ya con un permiso de explotación.