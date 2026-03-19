La nueva apuesta del Gobierno de Sánchez para facilitar el acceso a un alquiler accesible ofertará en Asturias 400 viviendas

La sociedad estatal Casa 47 habilitará en Asturias en torno a 400 viviendas de alquiler accesible. Los inmuebles, antiguas propiedades del Sareb, irán poniéndose a disposición de los solicitantes según se vayan rehabilitando; la pretensión del Ministerio de Vivienda es poder sacar lotes cada trimestre.

“Casa 47 no solo es el proyecto en el que estamos albergando esa infraestructura que da cobijo al derecho a la vivienda, sino que ha sido el instrumento que nos ha permitido resolver en esta crisis los daños de la anterior crisis de vivienda. Y haber revertido el drama que fueron los desahucios y el salvar a la banca antes que a la familia. Ahora lo que hacemos es recuperar el patrimonio del Sareb entregándoselo a la gente que ahora necesita una casa”, resaltó la ministra, Isabel Rodríguez, tras firmar un protocolo con el presidente del Principado, Adrián Barbón, para la cogestión de viviendas de la entidad estatal.

El protocolo establece que será el Principado el que, “desde la proximidad y la cercanía”, gestionará ese patrimonio, tal como harán con las 37 viviendas de Casa 47 que se adjudicarán próximamente en Mieres. El precio medio del alquiler será de 400 euros con una duración máxima del contrato de 75 años, “y nunca superando ese esfuerzo de las familias de más de un 30% del sueldo”.

El documento fue firmado también por el consejero de Vivienda de Asturias, Ovidio Zapico, y por parte de Leire Iglesias, presidente de Casa 47.

“Asturias está dando la respuesta en la dirección adecuada al problema de la vivienda. Regulando, aplicando la ley por el derecho a la vivienda, reconociendo dónde hay más dificultades y poniendo en marcha acciones para solventarlo. Con esa declaración de zonas tensionadas que están trabajando, con una interlocución permanente con la sociedad civil… En definitiva, dando la respuesta que precisa el Principado en lo que hoy es uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía”, destacó Rodríguez.

Las viviendas de alquiler accesible de Casa 47 complementarán al resto de estrategias puestas en marcha por el Gobierno asturiano. Como detalló Adrián Barbón, el Ejecutivo se ha comprometido a construir, licitar o adjudicar 1.500 viviendas públicas y tiene en marcha el programa “Alquilámoste”. “Y yo quiero invitar a los ciudadanos que tengan viviendas vacías a que sepan que con el Principado de Asturias pueden contar, que el programa ‘Alquilámoste’ les da seguridad”, alentó.

El Principado también tiene en marcha la aprobación de las primeras zonas tensionadas, la tramitación la ley de Vivienda, el nuevo marco normativo para el control de las viviendas de uso turístico; y la vía fiscal asturiana, con “una amplia batería de deducciones”.

“Atacamos todos estos frentes a la vez porque no hay soluciones mágicas. Porque quien diga que tiene una solución mágica al problema de la vivienda, miente. Si queremos tener éxito, las tres administraciones (Ministerio, Principado y ayuntamientos) tenemos que trabajar de la mano”, defendió Barbón.

Críticas de la oposición

La visita de la ministra de Vivienda a Asturias provocó este jueves la crítica de parte de la oposición. El Partido Popular de Mieres, a través de su presidente y senador, José Manuel Rodríguez ‘Lito’, y el concejal Víctor Ferreira, calificó su presencia como que “una operación de marketing vacío".

Rodríguez afirmó que “de las 184.000 viviendas que Pedro Sánchez prometió construir en 2023, la realidad es que apenas queda un año de legislatura y aquí seguimos sin ver las grúas”. Y calificó abiertamente la entidad Casa 47 como un “chiringuito”.

El senador también cargó contra la gestión de Adrián Barbón: “Poner a un comunista en su Gobierno a arreglar el problema de la vivienda, es como poner a un mafioso a resolver el crimen organizado. No van a resolverlo”.

El diputado de Vox Javier Jové también cargó contra la presencia de Isabel Rodríguez en la región y lamentó que se insista en “el mismo modelo fracasado basado en más gasto público y más intervención”. A su juicio, Casa 47 responde a una lógica ya aplicada en Asturias con programas como “Alquilámoste”, que “han demostrado ser ineficientes y completamente incapaces de resolver el problema de fondo”.

“El Gobierno vende estas actuaciones como soluciones estructurales, pero la realidad es que en Asturias se han perdido 8.600 viviendas en el mercado del alquiler en apenas dos años”, advirtió.

El parlamentario señaló, además, que las necesidades anuales de vivienda se sitúan en torno a las 2.500 unidades, por lo que este tipo de promociones públicas “son apenas una gota en el océano que no cubre ni de lejos la demanda existente”.