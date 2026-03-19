La patronal de las gasolineras denuncia una subida de precios desleal por parte de las grandes distribuidoras: "No podemos bajarlo porque lo estamos comprando a precio de costo"

El precio del carburante se ha disparado en Asturias desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Esta semana se cumplían los peores augurios, con estaciones en las que ya se ha superado los 2,20 euros por litro. Y la patronal de las gasolineras no descarta que pueda ir a más. La organización denuncia las grandes operadoras están inflando los precios de suministro a las pequeñas gasolineras para luego ofrecer descuentos de hasta cuarenta céntimos por litro en sus instalaciones.

Así se lo trasladaron este jueves al consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, con el que mantuvieron un encuentro. En la reunión también estuvieron la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado, y por el director general de Finanzas y Política Tributaria, Sergio Cantero.

Esta situación está causando más que un problema con los clientes en las estaciones de servicio. “No podemos bajarlo porque lo estamos comprando a precio de costo, pero cómo le vamos a explicar a un cliente que lleva días escuchando que la gasolina sube porque sube el precio del barril por la guerra que hay estaciones que están ofreciendo hasta cuarenta céntimos de descuento”, señala el presidente de la Agrupación Asturiana de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles (Asvecar), Fernando Villa.

Según explica, hay “dos o tres operadores que refinan y son los que ponen el precio”. Actualmente, las gasolineras asturianas están pagando de media a 1,65 euros el litro (1,99 euros si se suma el IVA).

Que el combustible tiene en Asturias un precio elevado no es nuevo. La asociación viene denunciando desde hace años que adquieren el carburante unos 10 céntimos por litro más caro que en con comunidades como Galicia o País Vasco. Para un camionero, llenar en Cantabria o en Asturias puede llegar a suponer cien euros más o menos en su bolsillo.

La diferencia estaría causada por cuestiones logísticas. El Principado no dispone de un oleoducto para distribuir el combustible, lo que obliga a almacenarlo en el puerto de El Musel, con los gastos que ello conlleva.

Pero las consecuencias no solo se notan en el bolsillo de los conductores. Villa explica que el Principado deja de ingresar el 58% del Impuesto Especial de Hidrocarburos (que revierte a la comunidad) y el 50% del IVA. “No solo no somos competitivos, sino que perdemos recaudación fiscal”, dice.