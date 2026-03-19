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El Principado trabaja para conceder a Hunosa la autorización de construcción en La Pereda

El consejero Borja Sánchez prevé que el permiso sea aprobado antes de final de mes, tras "evaluar y verificar" toda la información enviada por la empresa

Borja Sánchez preside la reunión con los sindicatos.

Borja Sánchez preside la reunión con los sindicatos. / PdA

Alicia García-Ovies

Oviedo

El Gobierno de Asturias prevé conceder antes de final de mes la autorización de construcción para la transformación de la térmica de La Pereda a Hunosa, un trámite imprescindible para cumplir los hitos del proyecto fijados por el Ministerio para la Transición Justa.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, informó este jueves a los sindicatos mineros sobre las gestiones y trámites que está llevando a cabo el Gobierno de Asturias, en coordinación con la empresa pública Hunosa y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para que la transformación de la térmica "sea una realidad" y, al mismo tiempo, cumpla con los requerimientos establecidos en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

A la reunión acudieron una representación del SOMA-FITAG-UGT y de la Federación de Industria de CCOO, encabezada por sus secretarios generales, José Luis Alperi e Ignacio Requena, respectivamente. También participaron el viceconsejero de Industria, Juan Carlos Campo, y el director general de Energía y Minería, Javier Cueli.

En concreto, Sánchez les detalló el trabajo que están realizando para sacar adelante la autorización de construcción. “La comunicación es constante y el envío de información también. Por tanto, nosotros lo que tenemos que ver es si ya estamos en condiciones de conceder esa autorización de construcción del proyecto que se plantea”, señaló el consejero.

Según detalló, la Consejería tiene ahora que “evaluar y verificar toda la información”, pero confía en que no exista problema con la tramitación puesto que el Principado ha venido trabajando estos días de la mano con la empresa pública. Por tanto, “nosotros prevemos que se pueda conceder la autorización”.

Asimismo, indicó que, una vez definida la hoja de ruta por parte de todos los agentes relacionados con el proyecto de La Pereda, se convocará una reunión conjunta de las partes implicadas con la Sepi y Hunosa.

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No está solo nuestra parte, sino también la ambiental y la presentación de la información técnica por parte de Hunosa. Entonces cuando tengamos esa hoja de ruta convocaremos una reunión en la que también estará el otro departamento de Gobierno implicado”, insistió.

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