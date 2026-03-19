El promotor de un complejo deportivo con una piscina de olas en Mieres defiende el proyecto: "Es firme y rentable"

El promotor de un gran complejo deportivo y de ocio en el polígono de Reicastro (Mieres) defiende que el proyecto generará “miles de puestos de trabajo directos e indirectos”, además de atraer a Asturias “turistas de alto nivel adquisitivo”. Ante las dudas planteadas por el alcalde de Mieres y que fuentes de Hunosa subrayasen que es “más una idea que un proyecto concreto”, José Ayuso quiere despejar la desconfianza que existe en el concejo.

“El proyecto es firme y rentable. Hay muchos empresarios que quieren invertir y con los que he estado en contacto”, insiste el directivo del turoperador Esencial Tours. No obstante, para que salga adelante es necesario “el compromiso de Hunosa”.

Ayuso explica que solo redactar el proyecto para presentar a la empresa pública tendría un coste cercano a los 400.000 euros. Una inversión que, dice, no puede realizar si no tiene “garantías” de que la actuación va a salir adelante. El principal problema es que Hunosa depende de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que es la que tendría la última palabra pada decidir si aceptan o no la propuesta.

El empresario replica también al alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, quien dijo que desconocía el proyecto el proyecto y que llegado el proyecto lo valorarían teniendo en cuenta los terrenos que ocuparía y el empleo que generaría. "Yo le diría que hable con Hunosa para que ellos le expliquen el proyecto, que, repito, es rentable y generará empleo. Él como alcalde debería estar a favor de cualquier proyecto que traiga inversión", defiende.

El proyecto impulsado por Ayuso consiste en un gran complejo deportivo, cuya atracción principal será una piscina de olas, ejecutada con la ayuda tecnológica de Wavegarden, una ingeniería líder en el mercado emergente de tecnologías de generación de olas y que cuenta con proyectos en Estados Unidos, Brasil o Australia, entre otros países.

La actuación incluye, además, la construcción de equipamientos hosteleros y hoteleros, además de un espacio para la celebración de conciertos, dotando así a Mieres de un espacio atractivo para “traer turismo durante los doce meses del año”.

Ayudo explica que Esencial Tours está especializada en “traer a Europa turismo de gran nivel”, creando experiencias para poder disfrutar de la Champions o la Fórmula 1, pero también a conciertos u otro tipo de espectáculos. El parque deportivo que quiere montar en Mieres será “de ticket alto, no va a atraer mochileros”.

“Vengo a invertir y a traer dinero de fuera a Asturias. El turismo deportivo de alto nivel mueve mucha gente”, asegura. Eso sí, insiste, para que el proyecto salga adelante antes requiere el “compromiso” de Hunosa de que lo van a apoyar. "No pueden dejar pasar esta oportunidad para la región", insiste.