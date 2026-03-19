Pumares (Foro) asegura que es "más comprensivo" con el alcalde de Siero, Cepi: "Viendo a Barbón actuar, entiendo que haya gente el PSOE que quiera hacer otro partido"

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha tirado de ironía este jueves para criticar la decisión del Principado de trasladar a los ayuntamientos carga administrativa para afrontar el atasco en el sistema de dependencia. Pumares reprochó al Ejecutivo autonómico que pretenda hacer a los consistorios “partícipes de la incompetencia” de la consejera Marta del Arco y sostuvo que los servicios sociales municipales ya trabajan “en situaciones muy complejas”.

“Lo ha dicho el Ayuntamiento de Siero; al menos de momento, hasta que haga un partido político, el alcalde de Siero (Ángel García) sigue siendo del Partido Socialista”, ironizó Pumares. Y añadió que aunque se ha mostrado "crítico con la gestión y ese populismo del alcalde de Siero", es cada vez "más comprensivo" con Ángel García "Cepi". "Después de ver aquí en los plenos en acción al Presidente Adrián Barbón, después de ver sus preocupaciones, que distan mucho de ser las que tienen los asturianos, entiendo que haya gente en el Partido Socialista que quiera hacer un partido político", remató.

Pumares advirtió de que los ayuntamientos no pueden asumir más cargas impropias. Según explicó, ha hablado con municipios “de diferente color político, grandes y pequeños”, y todos le han trasladado que sus servicios sociales ya están sometidos a una fuerte presión.

“Los ayuntamientos no están aquí para corregir o para solucionar los problemas de un gobierno que va a la deriva”, afirmó. En esa misma línea, insistió en que “el servicio de dependencia que funcione correctamente y que no haya lista de espera en dependencia no es una competencia de los ayuntamientos”, sino del Principado.

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El portavoz de Foro sostuvo además que, si el presidente estuviera “pegado a los problemas de Asturias”, la consejera “ya estaría cesada desde hace varios meses”.