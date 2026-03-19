Sangrienta traición en la ejecución de "El Panameño" en Llanera: le pusieron un localizador y sus amigos aportaron la información a un solo sicario

Un solo sicario, llegado expresamente de Francia, acabó con la vida de Emiliano Bruke, "El Panameño", de 44 años, y contó con información de amigos del propio asesinado para saber dónde estaba. Incluso le pusieron un localizador en el coche para tenerlo a tiro. Eso es lo que mantienen los investigadores de la "operación Fillbanks", que ha culminado con la detención de cinco implicados en Oviedo (dos), Gijón, Llinars de Vallés (Barcelona) y Orleáns (Francia). En los registros realizados, los agentes se incautaron de 34 kilos de hachís, que la banda tenía para su distribución.

Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el motivo del crimen fue que "El Panameño" se quedó con 14 kilos de cocaína en lo que era su tercer trabajo con la red desmantelada. Ante las amenazas de los narcos, Burke, con antecedentes por tráfico de drogas y que había sido portero en un club de alterne para un conocido clan rumano de proxenetas, decidió poner tierra de por medio y se instaló en Cádiz.

El detenido en Gijon, durante el registro de su vivienda. / Guardia Civil

Tal y como ya había contado LA NUEVA ESPAÑA, tuvo que regresar a Asturias para acudir a un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico y eso fue su perdición. Amigos suyos informaron al clan de que "El Panameño" estaba de vuelta y le tendieron una trampa. Burke iba en su coche junto a otras dos personas. Tras tomar unas copas en un local de Lugo de Llanera, el panameño cogió el coche, pero pronto se dio cuenta de que tenía una rueda pinchada. Se la habían rajado con una navaja. Se bajó a poner el triángulo de emergencia y llegó de improviso una ranchera de color blanco. Bajó un solo sicario, que disparó a Burke, un hombre de gran corpulencia, de dos metros de altura y unos 150 kilos de peso, y le descerrajó cuatro disparos. Antes de marcharse, lo remató con un tiro en la cabeza. El sicario llegado de Francia y regresó rápidamente a su país, poniendo dificultades para seguir su rastro.

El crimen presentó desde el inicio signos de planificación, según la Guardia Civil. Las dos personas que iban con Burke huyeron del lugar. Fueron otros usuarios de la vía los que, al ver a la persona tendida en el suelo, alertaron de lo ocurrido.

Las primeras investigaciones realizadas por agentes pusieron de manifiesto que no se trataba de un hecho fortuito. La inspección realizada en el lugar permitió a los agentes descubrir que habían instalado un localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido rajado. Los agentes constataron que la víctima mantenía vínculos con grupos delictivos, lo que confirmó que el móvil del crimen estaba relacionado con un vuelco de 14 kilos de cocaína.

Un perro sobre los 34 kilos de hachís incautados. / Guardia Civil

Los autores cometieron el error de dejarse un móvil en el lugar del crimen, lo que también facilitó una pista a los agentes. Además, fueron grabados, lo que facilitó su identificación. A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador hallado en el vehículo de la víctima como en su entorno más cercano. Los agentes fueron descubriendo el grupo de personas implicadas en las amenazas de muerte, así como en la planificación y ejecución del asesinato. Este grupo estaba compuesto por amigos personales de la víctima, por miembros de la organización criminal que le habían vendido la droga y por el sicario contratado para llevar a cabo el homicidio.

Las personas más cercanas a la víctima desempeñaron un papel clave al facilitar medios necesarios para que la organización pudiera conocer en todo momento su ubicación. Por su parte, los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionarle la información necesaria, trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país de origen. Los implicados cometieron además el error de jactarse del asesinato de Burke, algo de lo que tuvo constancia la Guardia Civil.

Guardia Civil

El hecho de que el autor material procediera de otro país dificultó su seguimiento, ya que se desplazó por varias provincias y evitó dejar huellas e indicios que pudieran identificarlo. Tras cometer el crimen, abandonó el lugar y el país rápidamente. La investigación realizada por los agentes ha permitido identificar a los implicados, conocer su grado de participación y localizar sus domicilios para ser detenidos.

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En la fase final, ha sido clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa, para la detención del sicario en su país. La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, Unidad Central Operativa (UCO), GAR, GRS y SECRIM. Todo bajo la dirección de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, plaza número 1 , y la Fiscalía correspondiente.