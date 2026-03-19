La saturación de los nudos eléctricos en el centro de Asturias crece y Gijón se queda sin conexiones

La saturación de los nudos de conexión de la red eléctrica de Asturias se incrementa, sobre todo en el centro de la región, y en concejos con fuerte peso industrial como Gijón ya no hay margen de conexión para nuevas fábricas o para electrificar procesos.

El Foro Industria y Energía (FIE) y el instituto de investigación Opina 360, perteneciente al Grupo Redondo, han elaborado un mapa de capacidad de acceso a la red eléctrica de distribución a partir de los datos que suministran las 29 mayores compañías distribuidoras del país, que concentran el 97% de los puntos de suministro (un total de 6.102 subestaciones). Con datos a 1 de marzo, el 86,3% de las subestaciones eléctricas españolas se encuentran ya completamente saturadas, señala el estudio.

En Asturias, los niveles de saturación son menores, pero es una de las diez comunidades autónomas en las que la disponibilidad de conexión sigue reduciéndose en lo que va de año.

Además, concejos con fuerte peso industrial, como es el caso de Gijón, ya no tienen capacidad disponible en sus 14 subestaciones de la red de distribución. Es llamativo el caso de Gijón, porque en el concejo vecino de Carreño se ha reforzado la generación de electricidad con la conversión a gas del grupo 2 de la central de carbón de Aboño y porque la distribuidora del grupo EDP, ante la imposibilidad de ofrecer más capacidad en sus redes de distribución en la zona, planteó un conflicto de acceso a la red de transporte –propiedad de Red Eléctrica de España – que fue desestimado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que no obstante ha abierto un expediente informativo para aclarar los motivos por los que red de transporte del centro de Asturias también está saturada.

Dentro de la red de distribución eléctrica de Asturias, también destaca la saturación de la mayoría de las subestaciones de Siero, concejo con un alto potencial de desarrollo industrial por la disponibilidad de grandes superficies de suelo como la del polígono de Bobes. Todas las subestaciones del centro de Asturias disponen de menos de 10 megavatios (MW) de potencia y sólo en el suroccidente de Asturias hay una subestación con más de 50 megavatios.

Noticias relacionadas

"La tendencia que estamos observando confirma que el acceso a la red se está convirtiendo en una condición previa para el desarrollo industrial. Si queremos una industria competitiva y autóctona, abordar el problema de la saturación de la red ya no es una cuestión técnica sino estratégica", señaló Albert Concepción, presidente del Foro Industria y Energía.