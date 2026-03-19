El Principado respalda el sello para el vacuno asturiano: «Es valor añadido»

El consejero de Medio Rural del Principado, Marcelino Marcos Líndez, ha respaldado la decisión de la Asociación de criadores de asturiana de los valles de relanzar el sello "Raza autóctona", una decisión que ha sentado mal en el consejo regulador de la IGP Ternera Asturiana, que ha recurrido ante los tribunales el decreto que lo regula, al tiempo que teme que se confunda a los consumidores.

"Deben decidir los ganaderos", sostuvo Marcos este miércoles al acabar el Consejo Agrario, donde se abordó la cuestión. "No es incompatible el mantenimiento de la marca de calidad IGP con el sello, que garantiza autenticidad y pureza de la raza. Creo que en los mercados hoy en día es muy importante la trazabilidad y ese logo es bueno para el comercio". Con todo, el Consejero de Medio Rural se remitió a la asamblea del próximo domingo que celebrará Aseava y en la que la junta directiva que preside Amable Fernández planteará la reactivación del logo.

A esa asamblea también remiten José Álvarez y David Pérez Naya, responsables de USAGA y COAG, respectivamente en Asturias. El primero opta por no pronunciarse hasta que los socios decida que hacer. David Pérez dijo haber hablado con Amable Fernández y con Fernando Barbón, presidente de Ternera Asturiana. "Ambos me han explicado su postura. En Coag tenemos ganaderos en la IGP, como yo mismo, y muchos criadores en Aseava. Ellos deben decidir", explicó. "Personalmente yo creo que no compiten una cosa con otra, sino que el sello y la figura de calidad son complementarios. Todo lo que sea sumar está bien".

Ese impulso a la raza asturiana de los valles es aplaudido por Pachón García Alba, dirigente de UCA. Sostiene que Ternera Asturiana "no va a durar mucho" –aunque no aclaró por qué– y, por tanto, concluye que es "bueno" que haya una alternativa para proteger la carne asturiana.

El más crítico es Borja Fernández, de URA, quien ha sido el primero en criticar la decisión de Aseava, y ha logrado reunir a los partidos de la derecha (PP, Vox y Foro) en contra del sello. Todos han criticado al Gobierno regional por no haber recurrido los cambios del pasado octubre por parte del Ministerio de Agricultura en el decreto que lo regula, que eliminaron la protección a las marcas IGP y denominaciones. El Consejero se defendió: "Primero me criticaron por nombrar la gestora en Ternera Asturiana y ahora lo hacen por no intervenir. No me voy a inmiscuir".

El Consejo Agrario del Principado abordó variados temas que afectan y preocupan al sector agroganadero. Uno de ellos es el estado de la sanidad animal, concretamente, la situación de la dermatosis nodular contagiosa (DNC), también conocida como enfermedad de la piel de las vacas. Pese a la contención del brote –con origen en granjas catalanas el pasado octubre– la llegada de la primavera ha hecho extremar las precauciones. En Asturias se ha optado por seguir sin ferias ganaderas de vacuno hasta finales de mayo, al tiempo que está parado el Mercado Nacional de Ganado de Pola de Siero, con una actividad muy restringida. Un parón que afecta a las tradicionales ferias de San José, hoy, o San Isidro (15 de mayo), si exhibiciones de vacuno. El sector ha asumido las medidas y descarta que afecte a su actividad o ingresos: las transacciones se siguen haciendo en las granjas.