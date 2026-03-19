El sector turístico carga contra el "caos" de Renfe en Asturias: "Estamos enviando un mensaje de incertidumbre"

La patronal asturiana de turismo y hostelería, Otea, ha manifestado su “profunda preocupación y malestar” ante la drástica reorganización de los servicios ferroviarios de Renfe, motivada por las obras de Adif en la zona de Palencia.

La organización se refiere a la operativa anunciada por Renfe desde este fin de semana y hasta finales de julio, que supondrá la cancelación de 112 trenes los sábados y domingos. El saldo aproximado, teniendo en cuenta los trenes de refuerzo, es de 24.000 plazas menos para Asturias.

Este anuncio llega a pocos días de Semana Santa y con apenas 72 horas de antelación respecto a las primeras cancelaciones, lo que afecta a viajeros que ya habían adquirido sus billetes. Los sindicatos han calificado la situación de “inaceptable”, el Principado ha reclamado más frecuencias y ahora es Otea quien eleva el tono de las críticas.

La patronal considera que la supresión de frecuencias “supone un golpe crítico a la conectividad de la región en el momento más inoportuno del calendario turístico”. Su presidente, Javier Martínez, se muestra contundente: “No nos cabe en la cabeza que unas obras de infraestructura se planifiquen con tan nula previsión hacia el usuario y hacia los destinos afectados”. Y añade: “Estamos enviando un mensaje de incertidumbre y caos al turista nacional, nuestro principal mercado. No se puede vender Asturias como un destino de excelencia si la principal vía de acceso ferroviario se convierte en una lotería de cancelaciones y retrasos”.

Javier Martínez, en la sede de Otea en Gijón. / Luisma Murias

Desde la asociación denuncian que la comunicación de estos cambios, realizada con apenas 72 horas de antelación, impide cualquier margen de maniobra tanto para las empresas turísticas como para los viajeros. “Esta improvisación resulta especialmente lesiva al coincidir con el arranque de la Semana Santa, periodo en el que Asturias se juega una parte fundamental de sus resultados anuales”, subrayan.

Otea insta a las autoridades competentes y a los gestores ferroviarios a adoptar medidas urgentes para paliar la situación, como ampliar la capacidad de los trenes en circulación mediante dobles composiciones en todas las franjas horarias disponibles. Además, reclama que “se establezca un calendario de afectaciones claro y definitivo” que permita planificar con garantías los meses de mayo y junio y evitar que las obras en otras provincias se traduzcan “sistemáticamente, en un castigo a la conectividad de Asturias en su temporada de mayor demanda”.

Para la patronal, esta situación tendrá impacto en la temporada alta, “principal motor del turismo nacional”, y se traducirá en cancelaciones de última hora y un “deterioro de la imagen de marca”. Asimismo, advierten de que la incertidumbre en torno a la alta velocidad “proyecta una imagen de destino inaccesible y mal planificado”.