"Dentro de poco viajar en coche será para ricos", el lamento de los conductores asturianos ante la subida del precio del carburante

El precio del carburante se ha disparado en Asturias desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. Esta semana se cumplían los peores augurios anunciados por los transportistas, con estaciones en las que el gasóleo ya se ha superado los 2,20 euros por litro. La primera fue una gasolinera de Oviedo, que alcanzó los 2,23 euros por litro. Pero si el lunes solo tres gasolineras asturianas superaban los dos euros, ayer ya eran una decena. Y la situación no tiene visos de mejorar. El Gobierno de España anunciará este viernes su primer paquete de medidas para intentar aliviar las consecuencias del conflicto bélico y se espera que estén, principalmente, enfocadas en el precio del carburante y sus consecuencias para los transportistas. Un camino similar al seguido en su momento cuando la guerra de Ucrania.

Pero no solo quienes desarrollan su vida profesional en la carretera están sufriendo el disparado precio del combustible. Llenar un depósito de gasóleo de 50 litros cuesta en Asturias entre 85 y 111 euros. Algo más ahorran quienes tienen vehículos de gasolina. La gasolina 95 todavía no había superado ayer el 1,90 euros por litro. Un "pellizco" importante para quienes diariamente se ven obligados a usar su vehículo particular para desplazarse. "Dentro de poco viajar en coche va a ser algo solo para ricos", dicen los conductores.

Juanjo Azpeitia en una gasolinera de Buenavista, en Oviedo. / R. A.

Juanjo Azpeitia llegaba minutos antes de las cinco de la tarde de este jueves de hacer una ruta aprovechando el día de sol. "Recorrí 120 kilómetros". Tocaba repostar su moto, que es una réplica de una Lambretta, y lo hizo en la ovetense gasolinera de Buenavista. "Se nota mucho la subida del precio de la gasolina; no echo día a día pero estaba a 1,60, después subió a 1,70, más tarde a 1,80 y ya va por 1,90 euros. Sin embargo, no tienes más alternativa que repostar", afirmó este residente en Oviedo después de pasar por caja. En su casa hay más automóviles. Su mujer también tiene una moto, poseen un coche y otro vehículo para andar por el monte. "La factura a final de mes se nota y todo se está encareciendo", concluyó.

En Gijón la preocupación también es latente. La ejemplifica Luis Fernando Tella. "No es normal que la gasolina y el gasoil estén como están", lamentaba este jueves este vecino del barrio de Montevil tras repostar en la estación de servicio de Jove, junto a la playa del Arbeyal. "Ahora, llenar el depósito, dependiendo del establecimiento, igual te cuesta 15 o 20 euros más", subrayó el conductor, que utiliza a menudo el coche, por ejemplo para viajes de negocios. La situación, apuntó, es especialmente delicada "para quienes viven del transporte".

Luis Fernando Tella junto a su vehículo en Gijón. / S. G.

El conflicto en Oriente Medio incluso ha hecho a Luis Fernando Tella cambiar de combustible. Se decantó por un diesel que se hallaba a 1,94 euros el litro. Anteriormente optaba por un diesel que ayer se situaba en 2,00 euros el litro. Cualquier ahorro para el bolsillo es bienvenido. La inquietud es máxima porque, para él, no hay visos de que se detenga el aumento de los precios. "Me temo que esto no acabará aquí; justo se lo comentaba al operario, que dónde iba a parar esto", afirmó el gijonés, que instó al Gobierno a "tomar medidas al respecto", como fijar un tope para los propios precios.

"A ver si alguien mete mano a esta subida de precios", deseaba Mauro Rodríguez, en Avilés. Aunque él a la hora de ir a trabajar no tiene que hacer grandes desplazamientos, está notando, y mucho, la subida del precio del combustible. Misma opinión tiene Carlos Sánchez, que reposta en una de las gasolineras más céntricas de la ciudad. "Es increíble la diferencia de precio que hay. Dentro de poco viajar en coche va a ser algo solo para ricos. Es una vergüenza todo lo que está pasando", señaló el avilesino, que teme que este crecimiento de los precios no vuelva a bajar. "Como todo quede así va a ser la ruina para mucha gente", aventuró.