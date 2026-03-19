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Zapico ve “poco creíble” que no se conociera en el Ministerio de Transición Ecológica la extracción de carbón y exige depurar responsabilidades

El consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU reclama no solo "esclarecer" la situación sino determinar "quién debía conocerlos y por qué no se actuó".

Ovidio Zapico.

Ovidio Zapico.

Vicente Montes

Rosalía Agudín

Oviedo

El consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU de Asturias, Ovidio Zapico, afirmó este miércoles que resulta “poco creíble” que en la administración estatal no se supiera que se estaba extrayendo carbón en explotaciones del suroccidente asturiano y reclamó de forma expresa “depurar responsabilidades” ante esta situación. Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA este jueves, el Instituto para la Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pone en duda la legalidad del procedimiento por el que se abrieron tres minas de carbón en Asturias, que operan con permiso, dado que se sitúan en espacios que estuvieron vinculados al plan de cierre de la Unión Europea.

Zapico subrayó que la polémica sobre qué información manejaban las administraciones debe abordarse con “muchísima transparencia”, pero insistió en que no basta con esclarecer los hechos, sino que es necesario determinar "quién debía conocerlos y por qué no se actuó". “Hay que depurar responsabilidades y también aclarar por qué se ha producido este hecho”, señaló.

El dirigente de IU enmarcó esta exigencia en el contexto de los recientes accidentes mineros, especialmente el de Cerredo, y recordó que en menos de un año han fallecido siete trabajadores en el sector. A su juicio, esta sucesión de siniestros obliga a abrir una reflexión de fondo sobre el modelo de actividad minera y sus condiciones.

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En este sentido, defendió que, si se mantiene la minería en las comarcas, debe hacerse “con condiciones laborales del siglo XXI”, con todos los controles en regla y “sin oscurantismos”, evitando situaciones en las que no se conozca con claridad qué está ocurriendo en las explotaciones.

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