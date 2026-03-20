Adiós al azul y al gris de los autobuses de Alsa: se teñirán de turquesa en rutas nacionales por orden del Gobierno

Quienes hayan crecido viendo pasar los inconfundibles autocares azules y grises de Alsa por las carreteras asturianas quizá tengan que frotarse los ojos dentro de muy poco. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado luz verde a una transformación histórica. Próximamente, la imagen mítica de los autobuses de larga distancia cambiará radicalmente. El icónico color una empresa centenaria dejará paso a un turquesa que marcará una nueva era.

Nuevo color de los autobuses estatales españoles / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Alsa pierde su color

Desde siempre, el azul en los autobuses Alsa ha sido una estampa habitual en las carreteras españolas, un símbolo reconocible de movilidad que ahora se enfrenta a un giro inesperado. La compañía, con más de un siglo de trayectoria, se ve obligada a dejar atrás parte de su identidad visual para adaptarse a una nueva normativa estatal que transformará por completo el aspecto característico de sus medios de transporte.

El cambio no corresponde a una estrategia de marca propia, como sí lo fue la renovación de 2019, cuando decidieron apostar por un diseño más limpio y digital. Esta ha sido una decisión institucional que busca unificar la estética de toda la red nacional. Así, los icónicos tonos azules darán paso a una nueva paleta de colores que marcará el inicio de una etapa donde la homogeneidad visual primará sobre la personalidad corporativa. Las empresas conservarán un pequeño espacio para su propia identidad y para la publicidad, siempre de los límites legales.

En las rutas nacionales, la marca dominante ya no será la de cada operador, sino la de un sistema común. Más allá de un simple diseño, se trata de un cambio que redefine la manera en que los viajeros percibirán el transporte público en los próximos años.

Autobús de Alsa en la estación de Oviedo. / N

Un solo color en la carretera: la nueva "marca España"

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente, establece una serie de medidas para constatar que todos los autobuses que operen en rutas estatales deberán adoptar una imagen unificada en tonos verdes y turquesa. Esto afectará de lleno a las conexiones que tiene Asturias con comunidades como León, Madrid, Galicia, Cantabria o el País Vasco. El objetivo principal es modernizar la red y reforzar su identidad pública.

El cambio no es menor. Hasta 76 empresas tendrán que adaptarse a la nueva normativa que impacta en rutas que conectan cerca de 2.000 municipios en todo el país. A partir de ahora, los autocares deberán hacer mucho más visible la marca "Bus.es" y el sello del Gobierno de España en su carrocería. La intención del cambio es que, más allá de la empresa que opere la línea, el viajero identifique de inmediato que está utilizando un servicio público.

La transición será progresiva, pero ya existe una fecha marcada en rojo en el calendario de las empresas de transporte. En 2027 todos los autobuses estatales deberán lucir la nueva imagen. Además, no habrá ninguna excepción. El ministerio tiene el objetivo de acabar con la diversidad de colores y marcas que, a su juicio, diluyen la percepción del ciudadano sobre quién financia realmente estos servicios.

El verde no solo será un color, sino un verdadero símbolo de sostenibilidad, eficiencia y presencia del Estado en cada kilómetro de carretera. No obstante, la decisión no el estado exento de críticas. Desde la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus), advierten de que este ideal de uniformidad puede hacer perder visibilidad a aquellas empresas que prestan el servicio, restando valor a su identidad corporativa y al reconocimiento por parte de los usuarios.

Nuevo color de los autobuses estatales españoles / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

Mientras tanto, en Asturias, el cambio está ya siendo discutido. Al final no se trata solamente de pintura, es el final de una imagen que ha acompañado a generaciones de viajeros. Cuando los nuevos autocares turquesas empiecen a recorrer las autopistas asturianas, muchos entenderán que no solo cambia el color de los autobuses, sino también una parte del paisaje cotidiano del Principado.