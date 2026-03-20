Agenda: qué hacer hoy viernes 20 de marzo en Asturias

Oviedo

España y el Sáhara, el estado de la cuestión

"España y el Sáhara, 50 años después" es el título de la conferencia que ofrecerá a las 19.30 horas en el Club Ignacio Cembrero, periodista y escritor, especialista en Oriente Medio. Le presentará Javier Gámez, directivo de Tribuna Ciudadana, organizadora del acto. Entrada libre hasta completar aforo.

Concierto Aula de Acordeón

A las 19.15 horas tendrá lugar el concierto del Aula de Acordeón de la Escuela Municipal de Música, a cargo del alumnado de la profesora Marisa Díaz Pérez, con acceso libre hasta completar aforo.

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Día Mundial de la Poesía

A las 18.00 horas, en la sede temporal del Centro Social de Ventanielles (c/ Noreña, 11, Oviedo), se celebrará un recital con motivo del Día Mundial de la Poesía, organizado por la Biblioteca José María Laso Prieto en colaboración con el colectivo Ventanielles, el barrio que quiero, presentado por la poeta Yasmina Álvarez y con la participación de Victoria R. Gil y Maite Capín.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Gijón

La poesía y la mar de Guillermo Simón

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición pictórica "La poesía y la mar", con la obra del maliayés Guillermo Simón como protagonista, en la Colegiata San Juan Bautista.

Guillermo Simón. / Pablo Antuña

Podrá visitarse hasta el 26 de abril. Es una de las actividades centrales de la programación propuesta por la asociación cultural Asturias Capital Mundial de la Poesía.

POEX

Continúa el festival POEX, que se prolongará hasta el 21 de marzo. En esta edición, su lema es "Lost In Translation" Hoy, a las 18.30 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar una mesa redonda titulada "La traducción al asturiano". Intervendrán Laura Marcos, Daniel García Granda, Vanessa Gutiérrez y Antón García. Modera Marta Mori.

Teatro Jovellanos

A las 20.30 horas, se ofrecerá el espectáculo "PIAF, the show", protagonizado por Nathalie Lermitte.

Teatro de la Laboral

A las 17.00 y a las 21.00 horas, habrá funciones del musical "Mamma Mia!", basado en los grandes éxitos de "ABBA".

Circo de los Horrores

A las 20.45 horas, en el parque de los Hermanos Castro, el Circo de los Horrores ofrecerá el espectáculo "PrisionIA".

Ciclo Cultural Taurino

A las 20.15 horas, en el salón de la Caja Rural de Gijón, en Paseo de la Infancia, Domingo Delgado de la Cámara ofrecerá la charla "Los toreros de ayer y los de hoy y su aportación a la tauromaquia". Se enmarca en el Ciclo Cultural Taurino de la peña taurina Astur.

Escuela de Comercio

A las 19.00 horas, se proyectará la película "A foreign song", de César Souto. Después, coloquio con el director moderado por Sara González Martínez, programadora del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX).

Fundación Alvargonzález

A las 19.00 horas, se inaugurará la exposición "Presentes alternativos", del artista leonés Marcos Tejedor. En los cuadros que conforman esta colección aparecen políticos, artistas o actores como Joaquín Sabina, Winston Churchill, Pepe Mújica o Nelson Mandela. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de abril. Los horarios son de lunes a viernes de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas. Sábados, de 12.00 a 13.30 horas.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, habrá un recital poético-musical con la participación de siete poetas y la intervención del cantautor José María Aladro.

Sociedad Cultural Gijonesa

A las 20.00 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se proyectará la película "Ángel", de Ernst Lubitsch. Organiza el acto la Sociedad Cultural Gijonesa.

Espacio Escénico El Huerto

A las 20.30 horas, "La Máquina Teatro" ofrecerá la obra "Carne quemada".

Laboral Ciudad de la Cultura

A las 19.00 horas, se proyectará, en el Paraninfo de la Laboral, la película "La tarta del presidente", de Hasan Hadi. Se enmarca en la programación de Laboral Cinemateca.

Librería La Buena Letra

A las 19.00 horas, se presentará el libro "Islandia", de Manuel Vilas.

Centro municipal de El Llano

A las 19.30 horas, en el centro municipal integrado de El Llano, se presentará el libro "Cilúrnigo, soldado de Roma", de Juan Antonio López González.

Espacio Local

De 20.00 a 22.00 horas, en Espacio Local, ubicado en la calle Ceán Bermúdez, se celebrará un evento expositivo en torno a la muestra "Reflejos de lo irreal", de Irene Lombardero Blanco.

Cine en El Coto

A las 18.30 horas, se proyectará la película "El Gran Gatsby", de Jack Clayton, en el marco del ciclo "El Cine del Centro. Moda con Historia. Años veinte: el estilo de la revolución feminista".

Capilla de San Esteban del Mar

Hasta el 21 de marzo se podrá visitar, en la capilla de San Esteban del Mar del Natahoyo, una exposición de maquetas de aviación con motivo del centenario de las grandes gestas aeronáuticas españolas. Las piezas forman parte de la colección del maquetista aeronáutico Félix Romero. El horario hoy es de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

Ateneo de La Calzada

Hasta el 24 de marzo se podrá visitar la muestra "La Libertad de la Mirada", impulsada por "Fotocine Asemeya Villa de Gijón".

Antiguo Instituto

Hasta el 29 de marzo podrá verse la muestra "Años veinte del siglo XX: el estilo de la revolución feminista". La exposición se enmarca en el ciclo "Moda con Historia". Los horarios son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Fundación Museo Evaristo Valle

Hasta el 28 de junio se podrá ver la exposición "Centenario Amador (1926-2001)", conmemorativa del aniversario del nacimiento del escultor Amador Rodríguez, comisariada por Francisco Zapico y que reúne una selección de piezas de pequeño y mediano formato de colecciones particulares, localizadas en su mayoría a través de recientes investigaciones de los hijos del autor, Amador y Cecilia Rodríguez Calvo. Además, se podrá visitar, hasta el 17 de mayo, la muestra "Miradas cruzadas en la colección de arte contemporáneo del Museo Evaristo Valle". Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 11.00 a 14.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 18.00 horas, habrá una visita guiada a la exposición permanente. Hasta el 25 de mayo se podrá ver la muestra "Cajas-ambiente", de Juan Gomila. Los horarios son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas. Y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990". Hasta el 28 de febrero estará "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Hasta el 14 de junio se podrá visitar la muestra "La caligrafía del dibujo de Alejandro Sirio". Esta propone una mirada transversal a la obra del artista ovetense, subrayando su versatilidad y la constante presencia de su inconfundible estilo, esa "caligrafía del dibujo". Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Parque Arqueológico-Natural de la Campa Torres

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar la exposición "Castros, novedades arqueológicas de Asturias" como parte de las actividades que se desarrollan en el marco de las I Jornadas Castreñas. El horario del museo es de 10.00 a 17.00 horas, de martes a domingo.

Laboral Centro de Arte

Hasta el 12 de septiembre se podrá visitar la exposición "De rerum natura", de los artistas Paula Blanco, Javier Bejarano, Covadonga Casado, Maï Diallo, Covadonga Pérez y Pelayo Tamargo. Asimismo, hasta el 2 de mayo de 2026 se podrá ver la muestra "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 estará la muestra "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Centro Municipal de La Arena

Hasta el 31 de marzo se podrá visitar, en el centro municipal integrado de La Arena, la muestra "Luces y sombras", de la tertulia fotográfica "Raw2". Los horarios son de lunes a viernes de 8.15 a 21.15 horas.

Galería Llamazares

Hasta el 27 de marzo se podrá visitar la exposición "Paisajes de resistencia", de Ángel Marcos. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Bea Villamarín

Hasta el 21 de marzo se podrá ver la muestra "La Danza". Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Representación de "La vida extraordinaria"

El teatro Palacio Valdés acoge a las 20.00 horas el estreno absoluto de la obra de teatro "La vida extraordinaria", dirigida por Mario Tenconi y con la actuación de Malena Alterio y Carmen Ruiz.

Actuación de James Leg en Factoría Sound

A las 21.00 horas, el tejano James Leg dará un concierto en el espacio escénico de la Factoría Cultural con música blues-rock sucio, visceral y cargado de groove. Las entradas están a la venta en la taquilla de la Factoría Cultural, de la Casa de Cultura, cajeros Unicaja y a través de Internet.

Concierto II Encuentro de flautas de Asturias

Alumnado y profesorado del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón participan en el II Encuentro de flautas de Asturias que reúne a los conservatorios de todo el Principado. El encuentro tiene lugar desde las 16:00 horas y a las 19:30 está previsto un concierto final abierto al público hasta completar aforo

Burger Fest Avilés 2026

El pabellón de la Magdalena acoge del 20 al 29 de marzo una nueva edición del Burger Fest, un festival gastronómico donde los asistentes podrán degustar las mejores hamburguesas gourmet de la mano de diferentes "food trucks" participantes. El horario es de lunes a viernes de 19.00 a 00.00 horas y sábados y domingos de 13.00 a 00.00 horas. La entrada es gratuita.

Ventana de la Factoría Cultural

La Ventana de la Factoría Cultural acoge el sexto ciclo de "La Ilustración y sus procesos" hasta el 14 de junio de 2026 con las propuestas de Marco Recuero y Verónica Grech.

Mercado semanal en La Arena

Hay puestos de ropa y alimentación en la explanada del muelle en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Mercado semanal en Luanco

Hay puestos de ropa y alimentación en el entorno de la playa de La Ribera y la calle de La Riba en horario de 9.00 a 14.00 horas.

Exposición del diseñador Mario Fernández García-Pulgar

La ventana de la Escuela Superior de Arte del Principado, mirando hacia el parque de El Muelle, muestra hasta el 8 de junio una selección del trabajo de Mario Fernández García-Pulgar, artista digital, concept artist y diseñador gráfico asturiano, nacido y afincado en Oviedo. Al autor le encanta la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico en 2014, termina trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Pasados dos años, vuelve a la tierrina para trabajar en remoto para una empresa de juegos de mesa de Alemania.

Las Cuencas

Lectura de poemas en Mieres

La biblioteca de Mieres alberga hoy, desde las 18.00, un acto en el que se llevará a cabo una lectura encadenada de poemas, realizada por usuarios del propio centro. Se trata de una forma de celebrar el Día Mundial de la Poesía.

"Canciones de siempre" en Laviana

Esta tarde, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, dese las 19.30 horas se celebra el recital "Canciones de siempre", con tres intérpretes, Carmen Ordiz, Suárez Goyo y Roberto "El Charro". La entrada vale 5 euros.

"Prácticas para inmanecer", concierto y poesía en Mieres

El auditorio Teodoro Cuesta de Mieres es el escenario en el que esta tarde, desde las 20.00 horas, se celebra el espectáculo "Prácticas para inmanecer", con Elsa Moreno, en el que se combina música y poesía. La entrada es libre.

"Todas las mujres que habito", teatro en Langreo

El teatro José León Delestal de La Felguera acoge esta tarde, desde las 20.15 horas, la representación de la obra "Todas las mujeres que habito", interpretada y dirigida por Ángela Conde. La entrada es libre hasta completar aforo.

Exposición fotográfica sobre el mundo del skate en Laviana

El fotógrafo David Vega expone estos días, y hasta el 31 de marzo, su visión sobre la cultura urbana y el skate, "De patín y Música", una muestra que puede verse en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en Pola de Laviana.

Feria del stock en Mieres

El comercio de Mieres celebra estos días, hasta el 21 de marzo, la 45.ª edición de su Feria del Stock. Participan en total 24 establecimientos, de todo tipo, desde relojerías y librerías a tiendas de ropa e interiorismo.

Exposición fotográfica en Mieres

Mieres acoge hasta el 27 de marzo una exposición fotográfica impulsada por la Agrupación Fotográfica "Semeya". Se exhibe en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, en horario de lunes a viernes de 12.00 a 14.00h y de 17.00 a 21.00 horas.

Centro

Actuación de la Rondalla de Noreña

Hoy, a las 19.30 horas, la Rondalla de Noreña actuará en la Casa de Cultura de la Villa Condal dentro del ciclo "Concierto en Primavera 2026, ¡Música de Cine!". Organiza: Ayuntamiento de Noreña.

"Libro de oraciones", de Carmen Santamarina, en la Casa de Cultura de Grado

La Casa de Cultura de Grado ofrece hasta el 31 de marzo la exposición "Libro de oraciones", un proyecto de la artista Carmen Santamarina cuyo planteamiento es la alternancia a modo de diálogo entre un collage digital intervenido y una banderola textil con versos serigrafiados de la poeta y monja mexicana del siglo XVII sor Juana Inés de la Cruz. Visitas de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva en el 985 821 204.

Visitas culturales en Santo Adriano

El colectivo "La Ponte-Ecomuséu" organiza varias actividades. A las 12.00 horas un recorrido por Villanueva, "La aldea tradicional", el itinerario "Viaje a los orígenes del Arte", con visita a la cueva del Conde y al Abrigo de Santo Adriano, a las 16.00 horas, y una visita guiada a la iglesia prerrománica de Tuñón, a las 18.00 horas. Es imprescindible la reserva previa en el teléfono 985761403.

Oriente

Charla en Llanes

A las 18.00 horas, la Casa de Cultura de Llanes acoge la charla "El trauma del patriarcado y el hilo morado del feminismo", a cargo de la psicóloga Paula Marín.

"Espíritu", de Antonio Gómez Parada, en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella exhibe durante el mes de marzo la exposición "Espíritu", de Antonio Gómez Parada, una propuesta pictórica marcada por la luz y la carga simbólica. Puede visitarse de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Espacio Joven de Llanes: ocio juvenil

El Espacio Joven de Llanes es un programa municipal de ocio alternativo dirigido a público de 12 a 18 años. Funciona los viernes y fines de semana durante todo el año en el paseo de Las Marismas de 18.00 a 22.00 horas; los domingos, hasta las 20.00 horas. Dispone de dos plantas con ping-pong, futbolín, billar, consolas y juegos de mesa, entre otros recursos. El acceso es libre y gratuito, con monitores y talleres específicos cada fin de semana.

Occidente

Exposición en Castropol

La Biblioteca Popular Circulante Menéndez Pelayo de Castropol acogerá una exposición que lleva por título "La vida en papel: literatura epistolar". La muestra podrá visitarse del 13 al 20 de marzo, en el horario de apertura de la biblioteca: de lunes a viernes, de 11 a 13 horas y de 16.30 a 19.30 horas.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo de Arte Sacro de Tineo

La Fundación Valdés-Salas organiza visitas guiadas para conocer la colección ubicada en la iglesia parroquial, en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

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En la capilla del palacio de los Valdés ­Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Abre de miércoles a sábados, a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas, y los domingos, a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa en el correo museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.