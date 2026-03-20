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ArcelorMittal se prepara para el repunte de demanda de acero y reactivará en primavera otro horno alto en Polonia

El arranque se suma al anunciado en Francia y coincide con la parada por avería de la planta de producción de arrabio de Gijón

Horno alto de ArcelorMittal en Dabrowa, en Polonia. | ARCELORMITTAL

Horno alto de ArcelorMittal en Dabrowa, en Polonia. | ARCELORMITTAL

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

ArcelorMittal está preparando la reactivación de hornos altos en Francia, pero también en Polonia, ante el esperado incremento de la demanda de acero por las medidas de protección de la UE. Un repunte del que no se podrán beneficiar inicialmente las plantas asturianas al contar con un solo horno alto debido a la avería del "B", que no recuperará su capacidad de producción hasta agosto si no surgen nuevos problemas para su arranque.

El pasado martes, la multinacional siderúrgica anunció que a partir del segundo semestre operará con dos hornos en la planta francesa de Fos-sur-Mer (el horno 1 se está modernizando y cuando acaben las obras no sustituirá al horno 2 como estaba previsto inicialmente, si no que operarán los dos); pero además, la compañía también está preparando la reactivación del horno alto número 3 de la factoría de Dabrowa, en Polonia, que lleva cinco meses parado y que comenzará a operar esta primavera.

Inversión de 60 millones

La puesta en marcha del horno alto de Dabrowa "depende de las condiciones del mercado, pero nos comprometemos a que la primera producción de arrabio comience esta primavera", señaló Wojciech Koszuta, presidente y director ejecutivo de ArcelorMittal Polonia. En los trabajos de mejora del horno alto se están invirtiendo 60 millones y permitirán prolongar cuatro años su vida útil.

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ArcelorMittal está llevando a cabo labores para reactivar esos hornos altos en Europa al mismo tiempo que en Asturias trata de reparar el horno alto "B". Esta semana ha puesto en marcha las labores para abrir una "ventana" en el horno por la que poder acceder a su interior con maquinaria teledirigida. Se evaluará su estado de cara a realizar una reparación de emergencia. Si todo sale como está previsto, el horno alto "B" de Gijón podrá arrancar en junio, pero no recuperará su capacidad de producción hasta agosto.

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