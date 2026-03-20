Asturias afronta otro verano con problemas en la alta velocidad: ya hay turistas que están cancelando viajes

Asturias vuelve a afrontar otro verano, el segundo consecutivo, con problemas en las conexiones ferroviarias de alta velocidad a causa de unas obras. En este caso, unos trabajos de Adif en la vía a la altura de la estación de Palencia, para poder llevar el AVE a Cantabria, han provocado que Renfe tenga que efectuar una “reorganización” que implica la pérdida de unas 24.000 plazas en los fines de semana de aquí a finales de julio. Debido a las obras, no habrá circulación desde las 14.00 horas del sábado hasta las 16.00 del domingo en la mayoría de los fines de semana.

Esta operativa, anunciada este miércoles, tres días antes de que entre en vigor, ha despertado críticas desde el sector turístico, sindicatos y usuarios. Además, el Principado ha reclamado a Renfe más frecuencias al margen de las ya anunciadas, ya que la compañía informó de refuerzos mientras dura la operativa.

En sectores ferroviarios, además, ha causado mucha extrañeza que la reorganización se anuncie con tan poca premura. Fuentes cercanas a la compañía apuntan a una descoordinación entre Adif, quien ejecuta la obra y gestiona la infraestructura, y Renfe, que se ocupa de los trenes.

Ambas empresas son públicas y dependen del Ministerio de Transportes. Fuentes oficiales de Renfe aseguran que la operativa ha sido "compleja" y asegura que la compañía ha trabajado para organizar el servicio desde que Adif le comunicó la ejecución de las obras, aunque no concretó cuándo.

La operativa afecta directamente a los viajeros, ya que hay usuarios que habían comprado billetes para unas frecuencias que ahora serán canceladas, aunque Renfe hará devoluciones y cancelaciones. Todo esto se ha comunicado, además, a pocos días del inicio de la Semana Santa, con viajes programados y miles de asturianos que viven fuera que regresan a la región.

En cualquier caso, el anuncio ya ha provocado cancelaciones de reservas de turistas a Asturias, según destacan desde la patronal de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA).

La patronal Otea ya ha cargado contra la operativa, pidiendo “medidas urgentes”. La patronal considera que la supresión de frecuencias “supone un golpe crítico a la conectividad de la región en el momento más inoportuno del calendario turístico”. Su presidente, Javier Martínez, se muestra contundente: “No nos cabe en la cabeza que unas obras de infraestructura se planifiquen con tan nula previsión hacia el usuario y hacia los destinos afectados”. Y añade: “Estamos enviando un mensaje de incertidumbre y caos al turista nacional, nuestro principal mercado. No se puede vender Asturias como un destino de excelencia si la principal vía de acceso ferroviario se convierte en una lotería de cancelaciones y retrasos”.

Hay viajeros, además, que han visto trastocados planes previamente programados. Un asturiano que regresaba de un viaje al extranjero el fin de semana del 28 y pretendía volver en tren el sábado por la tarde ya no podrá hacerlo y deberá pasar la noche en Madrid, añadiendo gastos por la estancia. “Entendemos que las obras son necesarias y la seguridad es importante, pero es conveniente planificar con tiempo y aportar soluciones. Se están cancelando trenes la semana antes del comienzo de la Semana Santa”, destaca Íñigo Fernández, presidente de OTAVA.

A su vez, hay usuarios que intentaron sacar billetes para algunos sábados y domingos, sin posibilidad de ello en la aplicación de Renfe, aunque la compañía no ofrecía más explicaciones. Toda esta operativa, además, podría ocasionar retrasos en los trenes.

Es el segundo año consecutivo con incidencias en los trenes asturianos durante el verano. El año pasado, varias reformas en marcha afectaron a los tiempos de viaje, aunque en este caso no hubo recorte de plazas. Desde julio hasta octubre, el viaje con Madrid se alargó entre doce y quince minutos por las obras en el intercambiador de Vilecha. Además, hubo otros trabajos en otras zonas de la vía que llegaron a alargar el viaje 40 minutos durante unos días. Además de la patronal Otea y los sindicatos, otras instituciones han mostrado su malestar por la operativa anunciada por Renfe.

"Es una falta de respeto hacia los ciudadanos", clama la presidenta de la FADE

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), cargó contra la operativa de Renfe. "La supresión de 112 trenes entre Asturias y Madrid durante meses tiene consecuencias directas sobre el sector turístico y hotelero, que afronta estas fechas con reservas ya comprometidas y una temporada en juego. Las obras son necesarias, pero exigen planificación y una comunicación responsable", indicó. "Tres días de preaviso no es planificación: es una falta de respeto hacia los ciudadanos, las empresas y el sector turístico asturiano. Y dudamos mucho que Renfe haya conocido esta decisión solo tres días antes", valoró la presidenta de la patronal.

Las Cámaras, también en contra

Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, aseguró que "las obras son necesarias, pero habría que intentar que tengan el menor efecto y reforzar otros servicios". Paniceres, a su vez, lamentó la poca comunicación del Principado con el Ministerio de Transportes y juzgó "conveniente", que se reuniese la comisión bilateral de las dos administraciones. "Hay que hacer una reflexión y es importante llamar al diálogo. Asturias pierde", lamentó, tildando, en cualquier caso, de "información precipitada" la puesta en marcha de la operativa.

"Más allá de los trastornos que pueda ocasionar en el servicio la supresión de frecuencias, la mejora del mantenimiento debe ser una prioridad, después de los últimos y desgraciados acontecimientos. Lo primero es garantizar la seguridad y el buen servicio permanente y así recobrar la confianza de los pasajeros. En todo caso, lo que no es aceptable es el ya habitual nivel de incumplimientos y de retrasos en la periodicidad de los trenes que se vienen produciendo, más del deficiente nivel de mantenimiento de los últimos años", aseguró Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. "Además debemos reclamar un incremento de plazas para estas próximas fechas con el objetivo de paliar la campaña de Semana Santa, clave para el sector turístico", destacó Baragaño.

Daniel González, su homólogo en la Cámara de Avilés, aseguró que "el recorte de plazas llega en el peor momento y tendrá un impacto directo en el sector turístico. Incomprensiblemente se anuncian cancelaciones con tres días de margen a las puertas de la Semana Santa". González añadió que "los continuos problemas de conexión ferroviaria generan desconfianza en una red de alta velocidad llamada a liderar el transporte de Asturias con la meseta, pero que por las continuas incidencias, derivadas de la falta de inversión o de gestión, han mitigado buena parte del impulso que supuso la apertura de la variante de Pajares". Y concluyó: "Asturias vuelve a ser penalizada y las perspectivas no son buenas. Ni los ciudadanos ni las empresas puede ser rehenes del caos en el Ministerio de Transportes".

El Principado, que pidió más frecuencias, ha convocado la Alianza de las Infraestructuras, donde se sientan partidos políticos, empresarios, sindicatos y usuarios, para el próximo 27 de marzo.