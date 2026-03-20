Los ayuntamientos de Asturias reclaman en Salas una "financiación digna"

La amplia mayoría de los ayuntamientos asturianos han vuelto a reclamar una "financiación local digna" que ponga en valor el papel "fundamental" de las administraciones locales en la gestión de las competencias "del día a día". Así lo afirmó el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, este viernes durante la asamblea de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) que se celebró en el Palacio de Valdés Salas, el cual destacó como "un espacio incomparable". En el mismo se dieron cita los regidores de la mayoría de los concejos asturianos. A la cita acudieron también el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el consejero de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo; el presidente del Consejo Cosultivo, Pablo Baquero; y el presidente de Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro. Junto a ellos estuvieron presentes también portavoces de los grupos parlamentarios de la Junta General.

La asamblea anual de la FACC repasó varios aspectos. Por un lado, se aprobó el presupuesto del presente año, que asciende a 2.154.055,65 euros, lo que supone una reducción del 1,2 por ciento respecto al 2025. También se aprobó la cuota social, la cual se mantiene en 0,25 euros por habitante, misma cifra que en los últimos 15 años. Además, los ayuntamientos también aprobaron la creación de la Red Asturiana de Concejos Amigables con las Personas Mayores y de la Red Asturiana de Concejos Amigos de la Infancia.

Por la izquierda, Sergio Hidalgo, Cecilia Pérez y Jorge Suárez, en la asamblea de la FACC en Salas. / Christian García

El encuentro sirvió para que la Federación volviese a poner sobre la mesa una mejora de la financiación autonómica para los ayuntamientos. La presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, puso el foco en la más inmediata actualidad, concretamente en el conflicto de Oriente Medio entre Irán, Israel y Estados Unidos, cuyos efectos colaterales han provocado que el barril de Brent haya superado recientemente los 115 dólares. A ello, Pérez sumó el encarecimiento del gas en un 65 por ciento en el último mes. La Presidenta de la FACC señaló que estos factores "ya tienen efecto" en los costes que asumen los ayuntamientos, los cuales son "grandes consumidores de energía".

"Este encarecimiento de la energía amenaza con echar por tierra muchas de las previsiones presupuestarias con las que hemos trabajado para este ejercicio", advirtió Pérez, que recalcó que los presupuestos municipales "fueron concebidos en un contexto muy distinto".

Del mismo modo, Pérez añadió otro problema de fondo: unas reglas fiscales "excesivamente rígidas", las cuales "vuelven a imponernos límites en un momento en el que deberíamos poder reaccionar con agilidad". Por ello, Pérez reclamó "confianza institucional, margen de actuación y herramientas" para que las administraciones locales "no estén atadas de manos". "No tiene sentido penalizar a los ayuntamientos cumplidores ni limitar la capacidad de respuesta de la administración más cercana cuando más se la necesita. Ahora lo que corresponde es que nos permitan actuar", concluyó Pérez.

El consejero Alejandro Calvo, durante su intervención en la asamblea de la FACC en Salas. / Christian García

Por su parte, Alejandro Calvo señaló: "Vivimos una situación cada vez más compleja". Por lo que destacó que el aspecto clave reside en la colaboración entre administraciones independientemente de sus proyectos políticos. En ese sentido, Calvo ratificó "la voluntad" del Gobierno del Principado para "ayudar a paliar" los problemas de financiación en "políticas fundamentales". En concreto, el Consejero viró el foco al medio rural, sobre el que destacó la necesidad de la gestión de residuos y del ciclo del agua. "Hay que darlo valor al modelo de consorcios, a tener instrumentos financieramente fuertes que respondan a las necesidades públicas y priorizar el interés general", concluyó Calvo.

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Cofiño, contra el "desafecto" hacia la administración pública

Finalmente, el presidente de la Junta General, Juan Cofiño, hizo un análisis de la percepción de la ciudadanía hacia la labor de las diferentes administraciones. En concreto, señaló que actualmente "existe un desafecto" que nace de "una ausencia de eficacia de las administraciones" y que "genera mucho malestar". Por ello, el presidente de la Junta General propuso un "ensayo" a través de las administraciones locales para plantear "otro modelo de gobernanza" con el que se haga frente a "los males del burocratismo de una administración muy compleja con procedimientos interminables". Cofiño afirmó que el ámbito local es el idóneo para lograr "un modelo que se acerque más, que agilice y que evite cargas innecesarias para los ciudadanos".