Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento
El incidente terminó con la Policía Nacional acudiendo a Matalablima y tomando declaración a los implicados
El joven fue tratado de contusiones y recibe tratamiento psicológico desde lo sucedido
Denuncia contra un entrenador de fútbol base. Un joven de 14 años de un equipo cadete de fútbol fue agredido supuestamente por su entrenador el pasado viernes, durante un entrenamiento en el campo de Matalablima, en Oviedo. El joven reaccionó con un exabrupto a una corrección del entrenador, y este, según la denuncia, habría perdido los nervios, agarrando al menor del cuello, arrojándolo al suelo y poniéndose de rodillas sobre la espalda del adolescente.
El padre del menor acudió al campo y obligó a su hijo a pedir perdón por su comportamiento. Sin embargo, el entrenador se negó a hacer lo mismo. A renglón seguido, el padre llamó a la Policía Nacional, que acudió al campo y tomó declaración tanto al menor agredido, como al padre y al entrenador.
El menor fue llevado al HUCA, donde le trataron de contusiones en las rodillas, abrasiones y hematomas lumbares. Con este parte de lesiones acudieron a interponer la correspondiente denuncia en al Comisaría.
Para el padre, todo este asunto le parece "muy grave". "Como padre, traté de mediar, intenté que el entrenador se disculpase, pero no lo hizo. Mi hijo sí le pidió perdón a él y a la dirección del equipo. Hemos tenido que pedir ayuda psicológica, porque mi hijo ha tenido episodios de ansiedad. El entrenador perdió los nervios. Todos podemos perderlos, pero se puede rectificar y pedir perdón", indicó el hombre, dolido, además de por la agresión del técnico de fútbol base, por su posterior reacción sin reconocer que se propasó con el jugador, menor de edad.
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