El Día Mundial de la Poesía reparte versos en los hospitales

Versos para los pacientes en los hospitales. Poemas que acompañan los menús en las habitaciones de las plantas de los centros sanitarios de la región. Con ese pequeño gesto, los impulsores y amigos de la iniciativa Asturias, Capital Mundial de la Poesía, intensificaron ayer su campaña de actividades que hoy y mañana, Día Mundial de la Poesía, llegarán a su punto álgido.

Juan García, del grupo Asturias Capital Mundial de la Poesía, y Juan Prieto, de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, repartieron poemas en los hospitales San Agustín, hospital Avilés, Cabueñes en Gijón y en el Central Universitario (HUCA) en Oviedo, también en colaboración con El Corte Inglés.

La programación proseguirá hoy con un maratón de poesía a partir del mediodía en la plaza de la Poesía de Villaviciosa, con alumnado del IES Víctor García de la Concha y del Colegio San Rafael y la Asociación Raitana. A esa misma hora habrá un recital poético musical en la zona de salidas del aeropuerto de Asturias con la participación del cantautor asturiano José Taboada y por la tarde, en Avilés, el Corte Inglés acogerá otro recital con el joven violonchelista avilesino Diego Álvarez y con la participación de un grupo de escritores encabezados por Carmen Nuevo. A esa misma hora habrá una lectura encadenada de poemas en la Biblioteca de Mieres y en Gijón, a las 19 horas, se inaugurará la exposición "La poesía y la mar" con obra de Guillermo Simón en la Colegiata de San Juan Bautista.

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El sábado el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá a las 12 horas el fallo del XIII Premio Internacional de Poesía Jovellanos, "El Mejor Poema del Mundo", y un recital por la tarde, junto a otras iniciativas en Tapia y el apoyo de los vuelos de Iberia durante todo el día.