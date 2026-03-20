La empresa de la mina de Cangas del Narcea afirma que el Instituto de Transición Justa conocía desde 2021 su actividad

La empresa Tyc Narcea, que explota la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea) y que tiene condicionada su vuelta a la actividad a resolver con el Instituto de Transición Justa (ITJ) si debe devolver ayudas europeas concedidas a la extinta Carbonar, asegura que el ITJ "conocía, al menos, desde finales de 2021 la autorización del Proyecto de Investigación Complementario" a la explotación y que se realizaría una "prueba industrial" con el mineral extraído.

Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, el ITJ, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, pone en duda la legalidad de la autorización de las tres minas de carbón que operan en Asturias. Según la entidad estatal, debió corroborarse antes de cualquier permiso que no debían devolver ayudas comunitarias, o haberlas liquidado con intereses antes.

Además, el ITJ ha afirmado que no tenía constancia de que en Asturias se extraía carbón hasta que se produjo el accidente minero de marzo de 2025. En ese contexto varias empresas mineras cruzaron denuncias, pero conviene recordar que el siniestro en el que murieron cinco trabajadores se produjo en una mina que extraía carbón ilegalmente, sin ningún permiso, lo que no ocurre con las minas ahora bajo examen en las que el Principado sí dio permisos extractivos.

En un comunicado remitido a los medios, Tyc Narcea asegura que su actividad se ha desarrollado "desde el inicio, con total cobertura administrativa, al amparo de los permisos y autorizaciones pertinentes, sometida a la correspondiente labor inspectora y dentro del marco normativo de aplicación".

La empresa considera que "cualquier comparación" con otras explotaciones "resulta improcedente", "sin perjuidio de desconocer en detalle las circunstancias específicas de otras minas más allá de lo publicado en prensa".

También defiende que aunque las comunicaciones que se desarrollaron entre el ITJ y la Administración del Principado sobre este asunto "son ajenas a Tyc Narcea y forman parte de las relación institucional entre ambas administraciones", la compañía "tiene constancia" de que en el Instituto de Transición Justa se conocían los distintos pasos administrativos y la actividad referida a la mina de Cangas del Narcea.

Desvinculada de Carbonar

La empresa insiste, además, en que su actividad es ajena a la unidad productiva de Carbonar, por lo que su inicio de explotación está al margen de lo establecido por el Plan de Cierre de las minas no productivas establecido por la Unión Europea, y por tanto de los condicionantes que establece la Ley de Cambio Climático. Esta ley establece en el artículo 29 la obligación de devolver ayudas a aquellas unidades productivas que reanuden la actividad.

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"Nuestra unidad de producción es plenamente ajena, autónoma e independiente de la unidad de producción de Carbonar", insiste la sociedad, "sin que exista entre ambas identidad, continuidad ni vinculación". Es por eso que la empresa entiende que "no resulta de aplicación" el citado artículo de la Ley de Cambio Climático. "No se trata en ningún caso de una misma unidad de producción", recalca la firma.