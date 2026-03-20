Empresarios y sindicatos esperan que prevalezcan las inversiones de Indra en Asturias

Las organizaciones empresariales y los principales sindicatos de Asturias observan los acontecimientos en torno a la permanencia de Ángel Escribano al frente de Indra con un enfoque común: que cualquier hipotético cambio en la cúpula de la multinacional de defensa o en su estrategia societaria no afecte a las inversiones que ha realizado y prevé realizar en Asturias.

"Sería un auténtico perjuicio para Asturias que, después de estos tres años de relaciones que hemos tejido con él, perdamos a Ángel Escribano como presidente de Indra", valoró el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que remarcó el "gran cariño a Asturias" del ejecutivo: "Sin él no hubiese salido la inversión del Tallerón".

El empresario naveto consideró que toda la "inestabilidad" que durante los últimos días ha rodeado al futuro de Escribano en Indra "no ayuda en nada a las posibilidades industriales de Asturias, justo cuando la empresa está explorando terrenos para una segunda fábrica en la región".

El secretario general de CC OO Industria de Asturias, Ignacio Requena, advirtió de que "todo lo que sea introducir incertidumbres sobre los programas de modernización de defensa no es bien recibido", por lo que confió en que ello "no afecte para nada a los proyectos que hay planteados en Asturias", y llamó a que "en esos programas también haya una participación notable de la fábrica de Trubia", donde produce Santa Bárbara.

Jenaro García, al frente de UGT-FICA, fue más sucinto: "No podemos entrar a valorar la decisión de una empresa, pero pedimos que se mantengan los proyectos de defensa en la región".

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Ni desde el Gobierno del Principado ni desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) quisieron hacer comentarios.