El fiscal pide enviar a prisión a los presuntos asesinos de "El Panameño" ante la "gravedad de los hechos"

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado a la sección de instrucción del tribunal de instancia de Oviedo, plaza número uno, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los cuatro detenidos (tres de ellos en Asturias y uno en Llinás del Vallés, Barcelona) por la muerte violenta de un hombre en Llanera en enero de 2025. Se trató de Emiliano Burke, “El Panameño”.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse a los detenidos, y al considerar que existe riesgo de fuga o de sustracción de la acción de la Justicia y de reiteración delictiva.

El fiscal, Enrique Valdés-Solís, considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato cometido por organización criminal, por lo que se podría condenar a los detenidos a la pena de prisión permanente revisable. No obstante, se matiza que no hay perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento,

El magistrado del caso es Eduardo José González Martín-Montalvo. Ante él se han negado a declarar los dos primeros: se trata de Rigoberto J. D., residente en la plaza de los Cuatro Caños de La Corredoria, y de José Antonio D. Ch., residente en la localidad barcelonesa de Llinars de Vallés, quienes se imputan los delitos de asesinato y organización criminal.