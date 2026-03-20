La Guardia Civil revisa los asientos traseros de todos los vehículos asturianos: multas de 200 euros y pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir

Quedan muy pocos días para que empiece la Semana Santa y con ella los controles de tráfico se intensificarán en las carreteras de toda España. Son miles los desplazamientos que se esperan. La Guardia Civil revisará de forma especial el cumplimiento de la nueva baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero en casos de avería o accidente. No llevarla o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, la misma que para los antiguos triángulos.

Pero Tráfico también pondrá el foco en los asientos traseros ante la alarma que ha saltado este mismo mes. Y es que la tasa de menores que viajan sin sistema de retención infantil casi triplica a los adultos que no usan el cinturón de seguridad. En la semana del lunes 10 al domingo 16 de marzo, durante la campaña especial de vigilancia del uso de cinturón de seguridad, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y las policías locales y autonómicas detectaron en las carreteras españolas a 458 menores viajando sin la silla obligatoria o utilizándola de forma incorrecta, la mayoría en trayectos cortos: de casa al colegio, del colegio a casa... porque "solo son cinco minutos".

Un niño, sentado en la silla del coche / Freepik

Agujero de seguridad

Sin embargo, ese "momentín" se ha convertido en un verdadero agujero negro de seguridad. Según los datos de la última campaña de la DGT, el 2,4% de los menores viajaba sin SRI o mal instalado, frente al 0,84% de los adultos que no llevaban cinturón, según el balance hecho público este viernes por la DGT. Es decir, los niños están tres veces más desprotegidos que los mayores.

En concreto, los agentes detectaron a 458 menores que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 336 en los asientos traseros y 122 en los delanteros.

Reduce el riesgo

Los estudios a este respecto son claros: el cinturón reduce a la mitad el riesgo de morir en un siniestro y, en ciudad, la probabilidad de resultar herido grave o fallecer es cinco veces menor si se lleva puesto. En el caso de los menores, nueve de cada diez lesiones graves o mortales se evitarían con un sistema de retención adecuado, y las lesiones se reducen hasta un 75% con un uso correcto.

Sanciones

No llevar el cinturón o el arnés SRI en el caso de bebés y niños se considera una infracción grave, que conlleva multas de 200 euros y pérdida de cuatro puntos en el carné de conducir. No es, pues, ninguna broma.