La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado

Primeras cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Asturias debido a la guerra en Irán tras la ofensiva militar por parte de Estados Unidos e Israel. Volotea, la principal aerolínea que opera en la terminal asturiana, ha cancelado al menos un vuelo “por motivos operacionales vinculados a la inestabilidad geopolítica derivada del conflicto de Oriente Medio”.

Ese es parte del mensaje que la aerolínea ha enviado a los pasajeros afectados del vuelo Lanzarote-Asturias del 12 de abril, que ha sido cancelado. En esa misma comunicación, la compañía señala que, debido a este contexto internacional, ha tenido que realizar “algunos ajustes en nuestro programa”, una fórmula habitual en el sector para referirse a cambios en la operativa.

Es probable, por lo tanto, que puedan existir más cancelaciones, aunque Volotea, por el momento, no ha ofrecido más datos ni ha concretado si estas alteraciones afectarán a otras rutas con origen o destino en Asturias.

"Nuestros equipos están contactando de forma proactiva y con antelación con los pasajeros afectados para que puedan reorganizar sus planes de viaje y para informarles de las opciones disponibles, entre ellas, cambiar sus vuelos sin ningún coste adicional o solicitar el reembolso completo", explican desde Volotea.

"Estos ajustes son necesarios para garantizar la estabilidad operativa y poder seguir ofreciendo un servicio sólido, minimizando el impacto mientras dure el conflicto. Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esta situación pueda ocasionar y seguimos comprometidos a ofrecer un servicio fiable y la mejor experiencia de viaje posible para nuestros pasajeros", aseguran en la aerolínea.

El conflicto en Oriente Medio comienza así a tener sus primeras consecuencias en el tráfico aéreo, en un momento además cercano a la temporada alta turística, lo que añade incertidumbre tanto para las aerolíneas como para los pasajeros. De hecho, fuentes del sector apuntan a que la evolución de la situación geopolítica podría seguir condicionando la programación de vuelos en los próximos días.

Por ello, se recomienda a los viajeros que tengan previsto volar en las próximas semanas que consulten el estado de sus vuelos con antelación y permanezcan atentos a posibles comunicaciones de las compañías ante eventuales cambios de última hora.