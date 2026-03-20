Hablan vecinos de los narcos que ejecutaron a "El Panameño" en Llanera: "Mantenían un perfil bajo; eso sí, de la casa no paraba de entrar y salir gente"

Un solo sicario, llegado expresamente de Francia, acabó con la vida de Emiliano Burke, "El Panameño". Contó con información de un amigo del propio asesinado para saber dónde estaba. Incluso le pusieron un localizador en el coche para tenerlo a tiro, en concreto un AirTag de Apple vinculado a un móvil. Eso es lo que mantienen los investigadores de la "operación Fillbanks", que ha culminado con la detención de cinco implicados, todos dominicanos, en Oviedo (dos), Gijón, Llinars de Vallés (Barcelona) y Orleans (Francia). En los registros a las viviendas, los agentes se incautaron de 34 kilos de hachís. Diferentes vecinos de dos de los arrestados en Asturias coinciden en dos apreciaciones: mantenían "un perfil bajo", evitando dar problemas, pero de sus pisos "no paraba de entrar y salir gente".

Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el motivo del crimen fue que "El Panameño" se quedó con 14 kilos de cocaína en lo que era su tercer trabajo para la red desmantelada. Ante las amenazas de los narcos, Burke, con antecedentes por tráfico y que había sido portero en un club de alterne para un conocido clan rumano de proxenetas, decidió instalarse en Cádiz.

Un perro especializado en detección de droga, junto al hachís incautado en la vivienda de uno de los detenidos. / GC

Tal y como ya había contado LA NUEVA ESPAÑA, tuvo que regresar a Asturias para acudir a un juicio que tenía su hijo por un accidente de tráfico y eso fue su perdición. Un amigo informó al clan de que "El Panameño" estaba de vuelta y le tendieron una trampa. Burke iba en su coche junto al traidor y otra persona. Tras tomar unas copas en Lugo de Llanera, el panameño cogió el coche, pero pronto se dio cuenta de que tenía una rueda pinchada. Se la habían rajado con una navaja. Se bajó a poner el triángulo de emergencia y llegó de improviso una ranchera de color blanco. Bajó un solo sicario, que disparó a Burke, un hombre de dos metros de altura y 150 kilos de peso, hasta cuatro disparos. Antes de marcharse, lo remató con un tiro en la cabeza. El sicario llegado de Francia regresó a su país.

El arrestado en Gijón, custodiado por agentes en su casa durante el registro. / GC

Las dos personas que iban con Burke huyeron del lugar. Fueron otros usuarios de la vía los que, al ver al panameño en el suelo, alertaron de lo ocurrido. Una cámara grabó a los implicados.

La inspección en el lugar permitió a los agentes descubrir que se habían dejado el localizador en el coche de la víctima y que el neumático había sido rajado. Luego constataron los vínculos de la víctima con grupos delictivos. A partir de ese momento, la Guardia Civil enfocó la investigación tanto en el localizador como a su entorno más cercano.

Los miembros del grupo delictivo se encargaron de contratar al sicario, proporcionarle la información necesaria, trasladarlo hasta el lugar de los hechos y organizar la huida a su país. Ya con el crimen consumado, los implicados se jactaban de lo que habían hecho, según constató la investigación. En la fase final, fue clave la cooperación internacional, especialmente con la Policía Judicial francesa (BRI), para la detención del sicario. La operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en Asturias con apoyo de la sección de Policía Judicial de la Zona de Cataluña, la Unidad Central Operativa (UCO), GAR, GRS y SECRIM. Todo bajo la dirección de la Plaza número 1 de Instrucción de Oviedo, y la Fiscalía. Este jueves fue trasladado a Asturias el detenido en Barcelona, que fue interrogado. Los cuatro detenidos en España pasan a disposición judicial este viernes a mediodía.

Día después tras los registros

Mientras, los vecinos de los pisos asturianos donde hubo detenciones van digiriendo lo sucedido. Vivieron en primera persona la "operación Fillbanks" de la Guardia Civil. En Gijón, muchos residentes del bloque de la calle Ezcurdia, tomado al asalto por la Benemérita, aún no salían de su asombro. Por el despliegue, sí, pero también por conocer quién se ocultaba tras una de las puertas de este inmueble de 14 plantas en primera línea de la playa de San Lorenzo. "Eran educados, pero estaba claro que algo había", señaló una vecina. "Es una cosa que sorprende, claro. No te esperas tener de vecino a un narco", añadió. "No eran conflictivos. Mantenían un perfil bajo, pero sí que llamaba la atención que es una casa pequeña y que por allí pasaba mucha gente", agregó.

Lo mismo comentaban los vecinos del bloque de la calle Gascona en Oviedo donde fue detenido otro implicado. "Salía a las seis y media a trabajar y me encontré con estos guardias vestidos de negro, con pasamontañas. Creí que era una operación antiterrorista", comentó un vecino. "En la casa no había ruidos ni líos. Eso sí, no dejaba de entrar y salir gente. Había niños. Mantenían un perfil bajo, saludaban sin muchas alharacas", añadió. La que tiene un "gran disgusto" es la dueña del piso, que fue alquilado el pasado mes de septiembre.