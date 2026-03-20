Homenaje a toda una institución de los letrados de la Administración de Justicia: José Luis Santos Hevia se jubila tras 47 años de dedicación
A la comida, que tuvo lugar en el ACForum de Oviedo, acudieron un centenar magistrados, secretarios judiciales y funcionarios, entre ellos el presidente del TSJA
José Luis Santos Hevia, toda una institución entre los Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, fue homenajeado con motivo de su jubilación con una comida celebrada este viernes en el hotel ACForum de Oviedo, a la que acudieron un centenar de profesionales de la Justicia, entre quienes se contaban magistrados, como el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, el presidente de la Audiencia, Antonio Lorenzo, o el jueza decano de Oviedo, Jorge Punset.
Santos, que inició su andadura como secretario judicial hace 47 años, en los juzgados de Avilés, fue Presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, vocal de la Junta Ejecutiva y delegado por Asturias. "Es todo un referente dentro del Cuerpo Superior de Letrados de Justicia, muy apreciado y valorado a nivel regional y nacional", indicó la letrada ya jubilada Estrella Hormazábal.
El homenajeado trabajó en Aviles, Grado y Tenerife. De hecho acudieron antiguos compañeros suyos en esta última plaza. Creó el primer Juzgado de lo Contencioso junto con el magistrado Jesús María Chamorro en Oviedo en diciembre de 1998 y ha seguido en esa jurisdicción hasta su jubilación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tres de cada cuatro médicos asturianos ganan más que el presidente (y los hay, en zonas periféricas, que alcanzan los 150.000 euros anuales)
- La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
- Localizan en la costa francesa el cuerpo del pescador desaparecido en Coaña hace más de dos meses
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- El nuevo radar instalado hoy que pilla por sorpresa a los conductores en la A-66 en Asturias: multas de 200 euros
- El ganadero asesinado en Ribadesella dejó todos sus bienes a su pareja, la mujer en la que se centró la investigación de la Guardia Civil
- El sorpaso del aeropuerto de Asturias a otra terminal vecina: ya es el segundo del Norte y solo Bilbao lo supera
- Denuncian a un entrenador de fútbol en Oviedo por golpear a un menor de 14 años que le dio una mala contestación en un entrenamiento