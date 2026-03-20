Homenaje a toda una institución de los letrados de la Administración de Justicia: José Luis Santos Hevia se jubila tras 47 años de dedicación

José Luis Santos Hevia, toda una institución entre los Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, fue homenajeado con motivo de su jubilación con una comida celebrada este viernes en el hotel ACForum de Oviedo, a la que acudieron un centenar de profesionales de la Justicia, entre quienes se contaban magistrados, como el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, el presidente de la Audiencia, Antonio Lorenzo, o el jueza decano de Oviedo, Jorge Punset.

Santos, con uno de los obsequios recibidos en el homenaje. / LNE

Santos, que inició su andadura como secretario judicial hace 47 años, en los juzgados de Avilés, fue Presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, vocal de la Junta Ejecutiva y delegado por Asturias. "Es todo un referente dentro del Cuerpo Superior de Letrados de Justicia, muy apreciado y valorado a nivel regional y nacional", indicó la letrada ya jubilada Estrella Hormazábal.

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El homenajeado trabajó en Aviles, Grado y Tenerife. De hecho acudieron antiguos compañeros suyos en esta última plaza. Creó el primer Juzgado de lo Contencioso junto con el magistrado Jesús María Chamorro en Oviedo en diciembre de 1998 y ha seguido en esa jurisdicción hasta su jubilación.