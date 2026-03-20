Indra planea otra fábrica de blindados en el taller de Barros, por el que Duro Felguera pide 16 millones

Duro Felguera ha puesto un precio mínimo de 16 millones de euros para vender su taller de construcciones mecánicas de Barros (Langreo), un espacio de 80.000 metros cuadrados en el que la multinacional de defensa Indra ha puesto su foco para construir su segunda fábrica de blindados en Asturias, sumada a la de Gijón.

Fuentes de la empresa asturiana de ingeniería aseguraron que la compañía "está dispuesta a considerar" ofertas por el recinto langreano "siempre y cuando estén por encima del valor de mercado, comprendido entre los 16 y los 20 millones de euros".

El taller de Barros, que Duro tiene parcialmente alquilado a la empresa industrial Itemat, no está incluido en el plan de reestructuración de la compañía . Es decir, no se trata de un activo que la empresa haya puesto "motu proprio" en venta. Sin embargo, el espacio lleva tiempo captando el interés del sector de la defensa. La empresa madrileña Escribano Mechanichal & Engineering (EM&E), propietaria del 14,3% de las acciones de Indra y también con planes de inversión en Asturias, sopesó en su momento adquirir el complejo para instalar una planta de sistemas guiados de munición. No obstante, tal como señalaron fuentes al tanto de las negociaciones y confirmaron desde Duro, es Indra la que en las últimas semanas ha acrecentado el interés por el taller langreano, una vez que se ha alejado la opción de establecer la citada segunda factoría de blindados en las antiguas baterías de cok de Avilés.

Pero hay disensiones sobre el precio. Desde Duro resaltaron que cualquier valoración por debajo de los 16 millones sería minusvalorar un terreno que, además de sus 80.000 metros de superficie, cuenta con acceso a electricidad, gas y agua. Factores que, a juicio de la ingeniería, también harían atractivo el recinto langreano para infraestructuras en auge como los almacenes de datos informáticos. Por ejemplo, el que quiere establecer en Asturias el grupo promotor catalán Aprisco, tal como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

Indra, por su parte, ve "elevada" la cantidad que reclama Duro, según indicaron fuentes de la firma de defensa. Con todo, las negociaciones entre ambas prosiguen. A este respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, instó a Duro a "ser generosa con Asturias", dado que la empresa "tiene una deuda moral con la región tras la ayuda que ha recibido por parte de todos".

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En el encuentro empresarial del pasado martes en Oviedo, tanto el presidente como el CEO de Indra, José Vicente de los Mozos, insistieron en que Indra "quiere seguir creciendo con una segunda fábrica en Asturias". También buscan suelo para una pista de pruebas para blindados. Para ello han explorado la opción del polígono de Reicastro (Mieres).