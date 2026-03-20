Investigadores asturianos denuncian la falta de programas para abordar el tabaquismo en personas con discapacidad intelectual: "Tienen importantes barreras para dejar de fumar"

Un conjunto de investigaciones recientes de la Universidad de Oviedo han constatado que las personas con discapacidad intelectual siguen sin contar con programas eficaces para prevenir y tratar el tabaquismo y otras conductas adictivas.

Los estudios revelan barreras persistentes y reclaman una urgente transformación de las políticas de salud pública. Además, declaran que las medidas ya tomadas actualmente para la prevención y tratamiento no responden a las necesidades de este sector de la población en concreto.

El tabaquismo y el alcoholismo en jóvenes, todo un problema. / GettyImages

Un problema silenciado por la sociedad

Durante décadas, el tabaquismo en personas con discapacidad intelectual ha permanecido en segundo plano tanto en las estrategias sanitarias como en la investigación científica. No obstante, esta realidad comienza a cambiar gracias a nuevos trabajos publicados en revistas internacionales especializadas, mostrando cifras contrastadas de esta problemática olvidada.

Dichos estudios no solamente analizan el consumo de tabaco, sino además, incluyen otras conductas adictivas sin el consumo de sustancias (uso excesivo de internet y dispositivos móviles, el juego patológico, la pornografía o los videojuegos). Por lo tanto, esto demuestra el hecho de que la evidencia científica sigue siendo limitada y fragmentaria.

Tabaco Asturias / F

Las mayores barreras

Por otra parte, uno de los hallazgos más preocupantes es la cantidad de obstáculos que enfrentan estas personas cuando intentan abandonar el tabaco. La falta de información accesible, así como la escasez de apoyo específico o de programas adaptados son añadidos que dificultan esta elección saludable.

A través de diversas entrevistas con personas con discapacidad cognitiva, familiares y profesionales, los investigadores han identificado la necesidad urgente de diseñar intervenciones que realmente tengan en cuenta sus capacidades y experiencias.

El tabaquismo es uno de los puntos flacos de la salud / F

El entorno, la clave para la prevención

Las investigaciones destacan un factor determinante que a menudo se suele pasar por alto. Se trata del propio contexto social. Familiares, amigos y profesionales del ámbito sanitario y educativo pueden llegar a marcar la diferencia tanto en el inicio como en el completo abandono del consumo.

La investigadora Amalia Udeanu subraya que "escuchar a las personas afectadas es fundamental para diseñar estrategias eficaces". No se trata solo de intervenir. Es imprescindible acompañarlos y apoyarlos desde su realidad cotidiana. Otra de las conclusiones más contundentes es que muchos de los programas actuales de prevención y tratamiento no son accesibles para este colectivo.

Este hecho deja a miles de personas fuera de un sistema de apoyo que necesitan. Los responsables de este estudio insisten en la necesidad de formar mejor a los profesionales para adaptar los recursos existentes con el objetivo de garantizar una atención inclusiva que promueva hábitos saludables.

El tabaquismo es un problema de salud púbica. / Archivo

Un llamamiento a la acción

La investigadora principal del proyecto, Gloria García Fernández, advierte que "la invisibilidad histórica de estas problemáticas ha frenado tanto la investigación como la intervención". Sin embargo, ahora con nuevos datos sobre la mesa, se abre una oportunidad clave para cambiar el rumbo. El proyecto continúa en marcha con un estudio final que incluye una encuesta nacional online dirigida a personas con discapacidad intelectual, familiares y profesionales.

El objetivo principal es recoger experiencias reales que permitan diseñar soluciones más eficaces que se ajusten a sus necesidades. Quienes deseen colaborar en esta investigación, tienen la posibilidad de acceder directamente a la encuesta a través del siguiente enlace: Encuesta Nacional sobre el Abordaje del Tabaquismo en Personas con Discapacidad Intelectual o escribiendo a tabacdi@uniovi.es.

Cajetilla de tabaco / Reuters

La investigación no solo lleva un vacío científico, sino que aprovecha a lanzar un mensaje claro: la necesidad de una inclusión real.

La lucha contra el tabaquismo seguirá dejando aparte de la población atrás hasta que exista verdaderamente una integración de todos los individuos como iguales.