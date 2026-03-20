Máxima alerta de la Policía Nacional por lo que está pasando entre los padres asturianos

-Comisaría de Policía de niños. Soy el inspector García. ¿En qué puedo ayudarle?

-Sí, mira, mis hijos se están pelando. Todos los días lo mismo, venga a llevárselos, por favor.

La Policía Nacional ha lanzado una alerta, a través de sus redes sociales, sobre este tipo de llamadas al Cuerpo, que realizan los padres asturianos y de toda España con demasiada frecuencia. Una agente muestra como ejemplo una conversación reciente, en la que una madre llama para pedir ayuda ante el mal comportamiento de sus hijos. Realizando esta llamada y bajo la amenaza de que se los van a llevar, la progenitora logra que los menores dejen de pegarse.

La Policía pide que no se hagan estas llamadas. "Si amenazais a vuestros hijos con que si se portan mal se los llevan, nos temerán y no acudirán a nosotros cuando se encuentren en peligro", explica la agente, que añade: "No somos el coco. Haz que confíen en nosotros y enséñales que estamos para ayudarles".

Prevención

Son muchas las alertas y avisos que realiza la Policía Nacional en su labor de prevención, que cada vez ha ido cobrando más importancia en aras de conseguir una sociedad y una convivencia más segura y cívica en España. Así, no resulta para nada raro que portavoces policiales adviertan, por ejemplo, de estafas o timos que se están poniendo de moda y, muchas veces, afectan a los sectores más vulnerables de la población.

Servicio de teleasistencia

Pero no solo alertas y avisos. La Policía Nacional también da consejos y ofrece recomendaciones en una labor divulgativa que se ha ido intensificando con el paso de los años. Así, por ejemplo, la Policía Nacional ha avisado de lo que está pasando con el botón rojo de teleasistencia que muchos ancianos y personas con cierto grado de dependencia tienen en su casa.

¿Qué es lo que ocurre? Pues que algunos "malos" se intentan aprovechar de este servicio. Según el aviso policial, los estafadores se hacen pasar por trabajadores del servicio de teleasistencia del 112 para ofrecer a las personas mayores el conocido dispositivo de emergencia (el famoso como botón rojo) a cambio de una asistencia rápida en caso de necesidad como una caída o un golpe.

Una vez puesta en marcha la estafa, los estafadores se presentan como representantes de un supuesto servicio de teleasistencia. Con tono profesional, intentan persuadir a las víctimas de que necesitan un botón de emergencia en casa, el cual se activa con una suscripción mensual. Para formalizar el supuesto contrato, solicitan datos personales y bancarios de la persona. Y una vez que se proporcionan el daño ya está hecho.